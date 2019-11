Pablo López - Mama No [2019]

Lo de Pablo López y el piano es pura magia. Mama no prometía desde mucho antes de escuchar una sola nota, y no ha defraudado en apenas tres minutos de melodía. El artista acaba de estrenar lo que podría ser la primera canción de su nuevo trabajo, y lo ha hecho con una producción oscura en la que, una vez más, solo le ha hecho falta las teclas y su voz para emocionar con su música.

La canción empieza y termina con la misma y desgarradora frase: “Me conocen por culpa del aire”, una posible manera que el malagueño tiene de contar que son muy pocas las personas que le conocen de verdad. Una forma de abrirse y decir que no todo lo que cuentan de él es la verdad. “Por culpa del aire, la voz y la voz culpable, herida de tanta canción sin padre. Yo corriendo demasiado y tú casada con el miedo, y mil jurando que me vieron mal, desnudo, muerto”, canta, abriéndose a todos los que le escuchan.

En el videoclip, el compositor de El patio se adentra en una mansión donde es acogido por varias personas que, con la cara tapada, le guían hacia el piano mientras a su alrededor mientas cada uno cuanta su historia en forma de baile. Una pequeña producción con la que, en apenas unas horas, Pablo López ha conseguido adentrarse en la lista de tendencias con más de 38.000 visitas en YouTube.

“Diario: 8 de noviembre. Piano y yo. Mama no y tú”, escribía Pablo en su cuenta de Instagram, nervioso por enseñar lo que tenía preparado. Desde la mismísima Nueva York ha mostrado su emoción a todos por el estreno de su nuevo tema. Y lo cierto es que no era ningún misterio. El artista ha interpretado la canción en varios de sus últimos directos, a piano y voz, pero aun así, ha vuelto a sorprender a todos. Aunque acaba de terminar su largo Tour Santa Libertad y los conciertos 360º que ha hecho por diferentes ciudades del país, sus fans ya están contando los días para volver a verle en directo cantar ese Mama no.

Mientras tanto, sus seguidores se están volviendo locos por saber qué significa ese #omdvddt que no para de escribir cada día en sus redes sociales desde hace varias semanas… ¿lo contará pronto?