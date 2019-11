Estopa, al recibir su Golden Music Award: “Este premio también va para nuestro hermano Tony Aguilar”

Cuando alguien piensa en Cornellá y en el apellido Muñoz, no puede evitar acordarse de los famosos hermanos que un día trajeron su música a nuestras vidas para quedarse. Esto es Estopa.

Y es que, como no podía ser de otra manera, el conocido dúo español no faltó a su cita con LOS40 en su fiesta de la música anual. Y no solo eso, sino que terminó la noche con uno de los galardones más reconocidos entre sus manos: un Golden Music Award.

No es para menos, pues se han convertido en los mayores exponentes de uno de los híbridos más inusuales de la industria de la música: el rock rumbero. Sí, has leído bien. Los hermanos Muñoz llegaron a nuestras vidas para crear esta mezcla que tanto pudimos escuchar en temas como El Run Run y Como Camarón. Canciones que, acompañados de otros hits, escalaron a nuestro Número 1 en un total de 10 ocasiones.

El talento de Estopa ha sido reconocido por incontables artistas dentro de la industria que se han subido al escenario para compartir un momento único. Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Los Chichos, Macaco, Rozalén, María Jiménez o Peret son algunos de ellos. Pero también lo ha sido por nuestro querido presentador Tony Aguilar, referente de la radio que apostó por nuestros protagonistas desde sus comienzos. "Confió la primera vez en nosotros. La primera vez que sonó una canción nuestra la puso él", señaló David Muñoz.

Veinte años de música de Estopa que han pasado delante de nuestros ojos como un Seat Panda, y que ahora han sido reconocidos como uno de nuestros mayores galardones. ¡Enhorabuena, hermanos!