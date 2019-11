Siempre hemos estado ahí, delante o detrás, visibilizadas o no. Queda muchísimo camino por recorrer pero ya se ven algunos cambios. Las mujeres que nos dedicamos a la música, en cualquiera de sus vertientes, somos una realidad y seguimos luchando por un reconocimiento justo e igualitario.

Es lo que tanto tiempo lleva haciendo Luz Casal, una de nuestras mujeres clave del pop rock español, que cumple 61 años este 11 de noviembre y continúa siendo una artista imprescindible para entender la historia de la música nacional. Repasamos su papel y el de otros nombres femeninos y fundamentales del panorama: las pioneras y las más actuales comparten protagonismo en nuestra selección.

Luz casal

Ahí sigue, como si los años no pasaran por ella, esta mujer luchadora de voz inconfundible. Luz Casal lleva más de 4 décadas dedicada a la música y quizá sea la figura femenina más conocida del panorama pop rock de la música española. Actualmente está girando con Que corra el aire (2018), su decimocuarto disco, y podemos aseguraros que sigue estupenda en todos los sentidos. Aquí el lyric video de Volver a comenzar, tema incluido en dicho álbum.

Aurora Beltrán

Otra ‘jefa’ del rock patrio y líder de los míticos Tahúres Zurdos, que se separaron en 2004 pero anunciaron su vuelta este verano, y con los que grabó 8 discos de estudio; Aurora continúa desde entonces con su carrera en solitario (3 álbumes) y ha colaborado con infinidad de artistas cercanos a su estilo como Luz Casal, Mercedes Ferrer, Los Secretos, Amaral, Burning o Rosendo, entre otros. Recordamos Miles de besos (1987), baladón de Tahúres Zurdos que cantaron juntas Aurora Beltrán y Luz Casal en este directo.

Mujeres clave del pop rock español

Mercedes Ferrer

Nuestra tercera mosquetera es Mercedes Ferrer, otra indiscutible de las mujeres clave del pop rock español. Comenzó su carrera en solitario en el 86 y en 2018 publicó C+V, su último trabajo, para el que realizó un crowfounding a pesar de ser quien es y llevar más de 30 años en la profesión. Mercedes fue la voz de Vivimos siempre juntos, famosísima canción de Nacho Cano (El lado femenino, 1996) y ha colaborado con Pedro Guerra, Enrique Bunbury o Mikel Erentxun, por ejemplo. Su último videoclip, Carne y verso.

Eva Amaral

Obviando a las más recientes y con menos trayectoria, Eva Amaral es la cantante por excelencia en lo que a pop rock (comercial) de los últimos años se refiere; un puesto merecido por su calidad vocal, por el tiempo que lleva al pie del cañón y por un saber estar poderoso con el que sigue haciéndonos vibrar en los conciertos de Amaral, que lanzaron este septiembre su octavo álbum de estudio, Salto al color, con el primer single Mares igual que tú.

Cristina y Amparo Llanos (Dover)

Las hermanísimas de nuestro rock alternativo te gustarán más o menos pero la realidad es que marcaron un antes y un después, especialmente en los noventa, con su banda Dover. Desde sus comienzos grunge (Sister, 1995) pasando por el éxito de Devil came to me (1997), la inclusión en el mainstream a partir de Late at night (1999) y sus discos posteriores, donde hicieron experimentos varios -por qué no, y aun así fueron muy criticadas, por supuesto)- Cristina y Amparo Llanos son parte de la historia musical patria. Amparo sigue en activo con su banda New Day, que se formó en 2016.

Rebeca Jiménez

Cantante, compositora y pianista segoviana conocida por muchos por ser la hermana de la actriz Lucía Jiménez; pero Rebeca lleva mucha carretera a sus espaldas: vivió en Viena y formó el grupo Madrid de los Austrias, con los que grabó dos discos y giró por Europa, creó el proyecto Soulsugar con David Kano, colaboró y tocó con Quique González durante mucho tiempo, entre muchos otros (John Fogerty, Coque Malla, Miguel Ríos, Carlos Taque, Pereza, Dani Martín…) y tiene 4 álbumes de estudio. El último, Tormenta y mezcal (2019), que facturó tras su vuelta de México, donde también ha estado viviendo. Aquí la vemos interpretando su tema Volverás en la sala Joy Eslava de Madrid.

Virginia Maestro

Una trayectoria de obstáculos bien sorteados, convertidos en éxitos artísticos y personales, es lo que caracteriza a Virginia Maestro, además su talento, sensibilidad y tesón. Ganadora de OT en 2008 y con 5 discos en el mercado, ahora gira presentando Del Sur (2019), un sueño hecho realidad en Nashville bajo la producción de un capo internacional, Colin Linden (serie Nashville, Bob Dylan, Lucinda Williams). No te pierdas el videoclip de Disparando, el single de presentación.

Maika Makovski

Artista todoterreno donde las haya, Maika Makovski es cantante, compositora, multiinstrumentista y ahora presentadora de televisión (La hora musa en La 2 de RTVE). No podemos aplicar el dicho de ‘quien mucho abarca, poco aprieta’ a Maika porque defiende de diez todo lo que hace. Aun así, como ocurre con tantas otras, su talento no se corresponde con el reconocimiento. 7 discos en el mercado y el octavo, recién grabado en Tucson, Arizona, al caer. Recordamos uno de sus temazos, When the wind blows (Kraj so Kóferot, 2007).