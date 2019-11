Esta es la entrevista de trabajo que ofenderá a todos los españoles

Hoy hemos querido hablar de un tema que todos hemos tenido que vivir o viviremos, al menos una vez en nuestra vida, el gran momento de las entrevistas de trabajo.

Entre ellas podemos encontrarlas locas y muy, pero que muy, surrealistas. No importa que vayas muy preparado o que te la hayas estudiado al dedillo, hay veces que te pueden hacer preguntas que te descoloquen por completo y no sepas por dónde salir.

Estas preguntas nos obligan a tener que pensar respuestas de lo más ingeniosas, aunque a veces no debemos responder. Como lees, hay preguntas que son ilegales y no pueden ni deben mencionarse durante una entrevista.

Por ejemplo, si te pregunta por el partido al que votas, es algo irrelevante para el trabajo y además es privado, no respondas. Si lo que quieren saber es si estás pensando en ser madre en el futuro o si te incomoda trabajar en un puesto en el que predominan los hombres, se trata de una pregunta discriminatoria. O si fumas o practicas alguna religión.

Si esto sucede debes saber surfear la ola y responder, con todo el buen rollo del mundo, que prefieres no contestarlas porque es tu vida privada. Recuerda andayero: con tacto pero tajante.

Unas preguntas a las que sí debes contestar y de las que lo más probable es que no tengas respuesta son las cuestiones raras que no tienen nada que ver con el trabajo. Este tipo de cuestionarios se hacen para pillar por sorpresa a los candidatos que se estudian y preparan a más no poder las entrevistas de trabajo. Nuestro consejo es claro: se natural y espontáneo.

Este tipo de preguntas pueden ir desde si eres cazador o recolector para saber si eres un líder o te dejas llevar, hasta qué tres cosas te llevarías a una isla desierta o cómo meterías a una jirafa en una nevera para ver si encuentras una solución efectiva y rápida.

Si quieres enterarte cuál fue la pregunta surrealista que tuvo que encajar en Londres nuestra andayera Esmeralda, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y entérate de todo!

