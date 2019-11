No vives por mí, “una de las canciones más especiales” de Edurne

Desde finales del pasado año, Edurne está alternando su faceta televisiva (ya sea en series o en programas de televisión) con su nuevo proyecto musical. Han pasado cuatro años desde que la vocalista lanzase Adrenalina, su sexto álbum de estudio, y cada vez parece estar más cerca su sucesor.

La solista madrileña que representó a España en Eurovisión en 2015 acaba de presentar su nueva canción No vives por mí: "Es una canción que formará parte de mi nuevo disco y que supone una de las canciones más especiales de mi carrera. Un tema en el que me he abierto y que narra cómo me he sentido durante muchos años. La he hecho con unos autores increíbles y espero que os guste tanto como a mí" ha declarado la intérprete.

Edurne parece haber encontrado un camino en la música en la que no sólo intena conquistar el éxito sino también dar salida a todas sus inquietudes personales y profesionales.

"Hace unos años empecé a preparar nueva música y vi que no funcionaba. Había algo que no…", contó Edurne a LOS40 sobre el proceso de grabación. "Entonces decidí parar, coger fuerza y renovarme un poco". El resultado empieza a ser una colección de canciones que muestran a la solista en su máximo esplendor.

"Soy una artista pop, siempre he compaginado este género con otros estilos, el primer disco fue pop rock, el segundo pop electrónico y ahora es pop latino. O sea, no es que me meta de lleno en lo latino, pero me gusta mezclar las canciones pop con estos ritmos. Creo que es una mezcla interesante y en la que me siento muy cómoda. Eso sí, yo no soy latina. Hay que ir evolucionando porque, de lo contrario, qué aburrido ¿no?" explicó hace unos meses sobre el significado y el sonido del álbum.

El primer sencillo fue Demasiado tarde (con la estrecha colaboración de uno de los grandes referentes de la música latina: Carlos Baute), un medio tiempo de pop latino en el que la propia artista ha participado en la composición. Ahora le ha llegado el turno a No vives por mí.

"Gracias a todos por todos los comentarios y reproducciones de No vives por mí. Estoy viviendo una etapa súper especial de mi vida. Y el lunes a las 12.00h a la venta las entradas del concierto de Madrid". Así expresaba su agradecimiento la solista en sus redes sociales al mismo tiempo que daba nuevos detalles sobre su próxima gira.

Las entradas para su concierto en la sala But de Madrid que celebrará el próximo 18 de junio de 2020 se han puesto hoy a la venta en el que parece que será el arranque de su tour de presentación de su séptimo disco del que de momento no conocemos su nombre ni su fecha de lanzamiento.