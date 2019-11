Hilary Duff confirma que no tiene previsto retomar su carrera musical

Hilary Duff tiene entre manos un ambicioso proyecto, pero desgraciadamente no tiene nada que ver con su carrera discográfica. La cantante y actriz está inmersa en el regreso de Lizzie Mcguire, la serie que la catapultó a la fama y que ahora volverá con una secuela que estrenará próximamente la plataforma Disney+.

En una entrevista para ET, la hermana de Haylie habló de la continuación de Lizzie Mcguire, pero también de los planes que tiene como cantante. Y es que para decepción de todos los amantes de su discografía, Hilary confirmó que de momento no volverá a los escenarios. "No hay música nueva", afirmó.

"No tengo tiempo para hacer nueva música en este momento", añadió antes de acordarse de su fandom: "Siempre siento que estoy dejando a un pequeño grupo de personas que todavía se preocupan por mi música".

Después, Hilary Duff, que no quería cerrarse del todo las puertas de la industria, matizó sus palabras, asegurando que no descarta volver al estudio a largo plazo.

La última vez que sonó Hilary Duff

Han pasado ya cuatro años del lanzamiento de Breathe In. Breathe Out., su cuarto álbum de estudio (sin contar su disco navideño).

De este trabajo, Hilary extrajo hasta tres sencillos: Chasing The Sun, All About You y Sparks. Esta última canción contó con un primer videoclip que no gustó nada a sus seguidores. Tanto es así que la artista sacó una segunda versión, más centrada en toda la parte con coreografía que tenía el vídeo.