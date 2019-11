Joan Garrido - ‘Ni me va’ [2019]

Cada vez quedan menos ex concursantes de Operación Triunfo 2018 sin sacar single (solo quedan tres: África, Damion y Sabela) y es que, Joan Garrido, un año después de que abandonase la academia ha lanzado single: Ni me va.

El cantante mallorquín estrenó el pasado 8 de noviembre su primer trabajo como cantante y tenemos que reconocer que no suena nada mal. De hecho, es un tema lleno de buen rollo y con un estribillo de lo más pegadizo.

El ex triunfito llevaba toda la semana anunciando lo que estaba preparando a través de su cuenta de Instagram: “Dentro de 4 días saldrá a la luz mi primer trabajo, en el que he puesto todo mi cariño e ilusión. Me muero de ganas de compartirlo con vostrxs y de alguna manera agradeceros todo el apoyo que me habéis dado hasta ahora”.

Junto a la canción, Joan ha lanzado el videoclip. En él, vemos al artistas en distintas situaciones: desde probándose un traje a medida hasta en casa mirando el móvil, hasta vemos su vena deportista (no olvidemos que estudio ciencias del deporte) en un momento del clip. En el vídeo, por cada acción que hace es valorado por un jurado que le acompaña a todas partes. Se trata de una crítica a esa presión que sentimos todas las personas al estar continuamente siendo calificados por todo. Por suerte, Joan rompe con ello al final y decide bailar, sin importar el número que aparezca en la tarjeta que saca el jurado omnipresente. ¿Se tratará de una pequeña indirecta al talent de Operación Triunfo, donde fue el tercer expulsado?

Como era de esperar, sus compañeros de programa, han felicitado al joven en sus redes sociales. Mientras que María Escarmiento le ha dejado corazones, Natalia Lacunza le ha escrito “Enhorabuena bonito mío”. Sin lugar a dudas, Joan sabe hacernos bailar.