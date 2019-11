La versión de La Macarena que nunca imaginaste escuchar

"Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa güena, dale a tu cuerpo alegría Macarena, ehhh Macarena, ayyy" es lo más reconocible que vais a encontrar en la versión rap que Tyga ha creado del clásico La Macarena de Los del Río (1993).

Porque a partir de los 10 segundos de canción estamos ante un tema radicalmente distinto: Ayy Macarena. Una reivindicación del trap y del hip-hop con una letra bastante alejada de la original en la que el músico de Compton (California, Estados Unidos) habla de tener sexo con chicas, de "negratas", de dinero y de toda la parafernalia que os podéis imaginar.

La canción tiene poco de sutil cuando Tyga habla de cómo disfrutan las 'bitches' practicando sexo con su 'varita', según la llama él, aunque su nombre no sea Harry Potter ("Ay Macaría, Macaría, Macarena, bitches on my stick but my name ain't Harry Potter).

La repercusión que está teniendo esta versión habla por sí sola: en apenas un par de días roza los 2 millones de reproducciones en Youtube, única plataforma en la que de momento está disponible. Una vez que el repiqueteo de la trompeta pasa por tus oídos, no vas a poder sacártelo de la cabeza y tras cada verso no vas a poder dejar de decir "yow", "prrrrr", "wooo", "haaaa", "noooo", "waaaa" y demás onomatopeyas que se te ocurran.

Tyga sigue su viaje por los sonidos latinos tras lanzar Mamacita hace menos de un mes junto a YG y Santana y tras colaborar con J Balvin y Dj Snake en Loco contigo.

Con esta versión trap de La Macarena se confirma que la canción creada por los sevillanos se puede adaptar a casi cualquier género. Los propios Los del Río la actualizaron a los sonidos latinos hace un par de años de la mano de Gente de Zona.

Pero otros artistas la han adaptado al merengue, a la música electrónica, al pop, al rock...