40 cosas que no sabías de Edurne, por Edurne

1. Nombre completo: Edurne García Almagro.

2. Año y ciudad de nacimiento:1985 y Madrid.

3. Horóscopo: Capricornio.

4. ¿Cuánto mides? 1,70.

5. ¿Qué estudiaste? Empecé Químicas y después Veterinaria.

6. ¿Cómo recuerdas tu primera vez… ¡en LOS40!? Pusieron Despierta en la radio y me pilló saliendo de la ducha. Me puse a saltar como una loca.

7. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Cuando tenía 9 años formé parte de un grupo infantil que se llamaba Trastos. Era la primera vez que me subía al escenario y ahí me di cuenta que era lo que quería hacer.

8. Un género musical que nunca tocarías. La copla.

9. Un artista y una artista favoritos: Beyoncé y Bruno Mars.

10. La música que escuchabas en casa de pequeña: Beatles, Mecano, Ana Belén...

11. Una canción con la que estés obsesionada ahora: Disparos, de Dani Fernández.

12. Tu éxito en el karaoke: Chica Ye Yé fue la primera, pero la que más he cantado es Entender el amor, de Mónica Naranjo.

13. La canción que más le has pinchado a tus amigos: Raise Your Glass, de P!nk.

14. El músico que está en tu agenda de contactos y al que todavía no has llamado: he llamado a todos los que tengo...

15. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Juego de tronos.

16. Un hobby o un deporte favorito: me encantan los 'escape room'.

17. ¿Tienes mascota? Ahora mismo tengo 7. Tengo un perro en Manchester, dos en Madrid y cuatro gatos.

18. ¿Eres cocinitas o prefieres que te cocinen? Necesito que me cocinen porque soy malísima.

19. El plato que mejor te sale: la mayonesa me sale perfecta porque hay que darle su puntito.

20. Comida favorita: huevos rotos.

21. La red social que más te engancha: Instagram.

22. La red social que más pereza te da: Facebook.

23. Estación del año favorita: Invierno, porque el verano es guay, pero el invierno es más familiar.

24. Algo que no soportas, que te pone enferma: la falsedad. Soy una persona transparente y se me nota todo.

25. Un plan perfecto para el fin de semana: una cena en casa, con amigos y juegos de mesa.

26. Una frase que te repites mucho: "El tiempo pone todo en su lugar".

27. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: he empezado a coleccionar funkos a un nivel extremo.

28. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Mónica, de Friends.

29. Una película que te defina: Diario de Noa y Coco.

30. Un libro que te cambió la vida: El arte de conducir bajo la lluvia.

31. Algo que se te da fatal: la cocina.

32. Algo con lo que estés obsesionada: los funkos.

33. ¿Cómo describirías tu relación con la moda? ¿Eres seguidor de tendencias? Soy seguidora, pero tampoco esclava. Me gusta saber lo que se lleva, pero si no me siento cómoda no lo llevo.

34. El último gadget que te has comprado: los airpods.

35. Tu personalidad: divertida, positiva y me adapto a todo tipo de personalidades. Intento huir de los enfrentamientos. También soy muy trabajadora y perfeccionista.

36. Las mejores vacaciones de tu vida. Dónde fueron, con quién: con mi pareja y mis amigos en Las Vegas.

37. Una manía: cuando voy a comprar algo, como una camiseta, tengo que coger la del final.

38. Tatuajes: llevo unas patitas en la muñeca por mi pasión por los animales y una clave de sol en la cadera por mi pasión por la música.

39. ¿Cómo llevas la fama? La llevo bien, porque a pesar de ser una persona conocida sigo haciendo mi vida normal. La gente es muy agradable conmigo.

40. Hago jaque al: machismo.