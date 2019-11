Shakira desvela qué ocurrió con ‘Hips Don't Lie’ antes de salir a la luz

¿Quién no lo ha dado todo con Hips Don't Lie, intentando seguir el compás de la cintura de Shakira? Este sencillo de la artista, que vio la luz en febrero de 2006, marcó un antes y un después en la carrera de la artista. ¡De eso no cabe duda!

De hecho, Hips Don't Lie consiguió vender más de 20 millones de copias y ocupó la primera posición de nuestra lista en el mismo año de su publicación. Hasta se convirtió en la canción pop más reproducida en la historia de la radio, según Broadcast Data Systems. Unas cifras que no cualquier artista puede superar.

Pero aunque creas que conoces todo acerca de esta colaboración con el rapero haitiano Wyclef Jean, nuestra protagonista ha desvelado un secreto que ha impactado a sus seguidores. Hips Don't Lie estuvo a punto de no salir a la luz. ¡Lo que lees!

"Recuerdo a gente de mi propia compañía diciéndome que nunca iba a sonar en una radio de América, y yo estaba segura de que iba a ocurrir. Así que tuve que convencer a los directivos de mi compañía para coger todos los discos que había publicado y volver a imprimirlos con Hips Don't Lie en ellos. Recuerdo que le dije a (entonces Sony Music Chairman) Donny Ienner, 'tienes que confiar en mí. Va a suceder. Esta canción lo va a petar'. Sabía que iba a pasar y pasó. Fue una gran profecía", explica Shakira en una entrevista con Billboard.

Y así fue. Hips Don't Lie escaló hacia las posiciones más altas de las listas de éxitos y se convirtió en todo un himno para, no solo el público hispano, sino también el anglosajón. De hecho, ésta es una de las mayores dificultades a las que se ha tenido que enfrentar nuestra protagonista en la historia de todos sus lanzamientos.

Shakira innovó en un mercado en el que la música en español y en inglés aún no había despegado, por lo que las complicaciones aumentaban. "Ya puedes imaginar los retos a los que me tuve que enfrentar cuando la música en español, o incluso la música de influencias españolas, no era tan guay. Ahora es una historia distinta. Los artistas latinos están en una posición más aventajada, pero volviendo al pasado parecía como la Gran Muralla de China, cruzar parecía como cruzar la muralla. Una misión imposible", añade.

Pero todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Y la artista es un claro ejemplo de ello. Superó todos los obstáculos para convertirse hoy en día en una de las mayores referentes del pop latino.