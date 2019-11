Lali, CNCO - Como Así [2019]

No cualquier tema es capaz de hacerte sentir, pero lo nuevo que trae Lali junto a los chicos de CNCO lo ha conseguido con creces. Ambos referentes de lo urbano nos han presentado Como Así, una balada de ritmos latinos que, como era de esperar, ha llegado con un videoclip de lo más rompecorazones.

En estas imágenes podemos ver a los protagonistas moviéndose al ritmo del tema en una escenografía protagonizada por los colores blanco y negro. Estas escenas es unen a otras en las que la argentina se convierte en la protagonista de una historia de amor con cada uno de los integrantes de la banda.

Todo parece bonito, pero cada un de estas historias acaba convirtiéndose en experiencias de desamor con las que podemos sentirnos completamente identificados. Hasta la propia letra de la canción lo dice: "Como así, que no duele, cómo así, que no quieres verme. Al menos dímelo de frente, y no te hagas la que no sientes".

El nuevo single de Lali vio la luz el pasado 7 de noviembre, y desde entonces ha reunido un total de 3,2 millones de visualizaciones. Como era de esperar, ya se ha convertido en un nuevo éxito de su carrera.

Y no podía estar mejor acompañada. Los chicos de CNCO la acompañan en este nuevo proyecto, que se presenta como el sucesor de Me Necesita, su colaboración con PrettyMuch. Vamos, que repasando la discografía de la banda, podríamos confirmar que se han convertido en unos expertos en esto de trabajar con referentes de la música internacional.

Lo mismo ocurre con Lali, quien ya ha trabajado con artistas de la talla de Mau y Ricky, Thalía, Ana Mena, Karol G y Becky G, entre otros.

Y tú, ¿aún no has escuchado Como Así? Eso sí, hazte con un buen paquete de pañuelos porque vas a necesitarlos. ¡Dale al play!