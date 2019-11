Diplo pincha en lo alto de un puente a 150 metros de altura

Que Diplo es un todoterreno es algo que a estas alturas ya no extraña a nadie. Le hemos visto colaborar con todo tipo de artistas (desde Jonas Brothers a Sia pasando por Anitta), pelearse con todo tipo de artistas (de Sia a Taylor Swift), formar proyectos musicales gigantescos (como LSD o Major Lazer) y pinchar en casi cualquier rincón del planeta.

Tal vez lo único que nos quedaba por ver del dj y productor era verle ofrecer una sesión desde lo alto de un puente de 150 metros de altura. Y digo quedaba porque hace unas semanas, lo pudo tachar de la lista.

Ataviado con un completo traje de seguridad, arneses y mosquetones, Diplo ofreció media hora de sesión desde el Harbour Bridge de Sidney (Australia) desde donde pudo disfrutar no solo de su pasión por la música sino de una de las mejores vistas de la ciudad australiana.

A través de su canal oficial en Youtube hemos podido disfrutar de esta pinchada de altos vuelos en los que sonaron éxitos como Only can get better, Electricity, Audio, San Francisco o Joys.

Diferentes cámaras tanto desde el propio puente como a bordo de un helicóptero dejaron testimonio de la espectacularidad del lugar y de lo impresionante del show a medida que el atardecer iba engullendo la luz sobre la bahía de Sidney.

"This was pretty cool, but also pretty scary" ("Ha sido realmente genial pero también realmente aterrador") explicaba Diplo en su canal. Durante su pinchada, hizo varios guiños a los presentes sobre las alturas del evento y recordó lo importante al final del show: "Cuidado todo el mundo al bajar").

Apenas un centenar de personas pudieron disfrutar en directo del evento a través de un increíble montaje de sonido y unos auriculares. Diplo no desaprovechó la oportunidad para lucir la bandera de los aborígenes de Australia en la camisa con la que reivindican su derecho a la tierra ancestral.

Sus próximos proyectos como 'todoterreno' son un EP con sonidos country, una selección musical para los Philadelphia Eagles de la NFL y su propio sello discográfico para la música house Higher Ground.