El cambio de look de Sebastián Yatra que, finalmente no fue

Aunque estamos acostumbrados a que los artistas cambien constantemente de look, hay veces en las que todavía nos choca porque nos pilla de imprevisto. Es el caso de Sebastián Yatra que nos ha sorprendido con un anuncio.

“Ya era hora para un cambio de look”. Con estas palabras y un vídeo en el que vemos cómo su peluquero empieza a pasarle un cortapelos por la cabeza, saltaron las alarmas de los fans del colombiano.

“Finalmente todos podrán ver que somos gemelos”, apuntaba la parte masculina de Jesse & Joy. “JJajajaja mejor hacete un Mau pa que quedes más bello!!! Jejejeje”, comentaba la mitad de Mau & Ricky. “Esoooo”, animaba Ricky Martin.

“Siempre quise tener el pelo corto y por fin me arriesgué 🔥🔥👨👨🙏🙏 cuéntenme que les parece!!!! 👦👦👦 mejor que el de Ricky Montaner, no?”, preguntaba junto a una foto en la que se le ve a oscuras pero con un aparente corte radical de pelo.

“Me gusta bote💪”, aseguraban Cali y el Dandee. “Viste?? Y toda la paja que hablaron!!! Jujuju!!! Bello bebe”, aseguraban Mau & Ricky. “Papi ahora si pareces un hombre hombre OLD SPICE!! JAJAJJAJA abrazos sebas!!”, comentaba Pipe Bueno. Y mientras cada cual daba su opinión a favor o en contra del cambio de look de Yatra…llegó la sorpresa.

“Me arrepentí del cambio de look entonces me “descorté” el pelo. 🔥🔥🔥👦👦👦crackkkk Joel Olivero. Ricky Montaner, te queda mejor a ti”, terminó desvelando el colombiano. Está claro que su paso por Las Vegas le ha puesto de muy buen humor.

Será uno de los que actúe este jueves en la gala de los Grammy Latinos y está aprovechando su paso por la ciudad del pecado para pasárselo en grande.

No sólo podemos decirlo por la broma que ha gastado a todos sus seguidores con el supuesto cambio de look que luego no fue, sino por el vídeo que ha compartido después.

“Este vídeo va en honor a Fútbol Profesional alias Cami siempre ve la vida con positivismo, agradece por todo, a todo le ve lo bueno y nunca lo malo… se aprende mucho de él QUÉ CHI*#BA!!!! pd: Perdón por las malas palabras pero es que la estamos pasando una CHI*#BA”, compartía en redes.

Y para qué negarlo, ¿a que ya te han entrado ganas de repetir la misma palabra que él?