Selena Gomez sobre las críticas por su aumento de peso: “Este tipo de comentarios me llegaron a afectar muchísimo”

Selena Gomez es una de las mujeres más expuestas mediáticamente. Es lo que tiene ser una estrella mundial y haber protagonizado historias como su relación con Justin Bieber, que generan tanta pasión entre sus seguidores.

Eso la mantiene en una constante observación y todo lo que hace se mira con lupa y se critica o se alaba sin ningún tipo de filtro ni miramiento. Eso ha provocado, en ocasiones, mucho dolor en la cantante.

Hubo un tiempo en el que aumentó de peso y muchos empezaron a criticarla si medida en las redes. “Si te soy honesta, este tipo de comentarios me llegaron a afectar muchísimo”, ha confesado a su amiga Raquelle Stevens en su video podcast Giving Back Generation.

El mismo lugar en el que ha reconocido que esos cambios en su silueta son fruto de los tratamientos a los que tiene que someterse para paliar los estragos que hace en su cuerpo el lupus que le diagnosticaron en 2015.

Unos tratamientos que la llevaron a afrontar subidas de tensión arterial y problemas renales que contribuyeron a que su cuerpo cambiara. Ahora, parece que ha aprendido a lidiar con ese tipo de críticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 11 Feb, 2019 a las 7:28 PST

“Vivo feliz mi vida y me centro en el presente”, admitía, “puedo llegar a compartir una foto mía paseando, pero eso es todo. Puedo acudir a alfombras rojas y a ese tipo de eventos, pero no necesito saber que se dice de mí al respecto. Es una actitud que me hace sentir muy bien y eso es lo que estoy buscando”.

Parece que no está muy pendiente de los haters aunque sigue presente en las redes. “Cuando me esfuerzo por publicar en las redes sociales o hacer lo que estoy haciendo, es importante que me asegure de que sea 100% auténtico, y una vez que lo publique, lo publiqué. Eso es todo”, explica sobre cómo afronta ahora este mundo virtual.

No es la primera vez que Selena da explicaciones sobre lo que siente con esta presión mediática sobre las medidas que se supone que debería tener su cuerpo.

“El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, autoconciencia y odio hacia sí misma mientras trata de cumplir con la imposible definición de belleza impecable de la sociedad. Elegí cuidarme porque quiero, no para demostrar nada a nadie”, escribió hace un tiempo.