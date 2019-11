El cambio de Zara Larsson con su nueva canción: Invisible

En verano tuvimos el placer de disfrutar de un íntimo LOS40 Stage en Madrid con Zara Larsson. Desde un emblemático enclave en la ciudad (la azotea del hotel Emperador), la joven cantante de 21 años nos brindó una actuación brillante de una de las estrellas internacionales de mayor proyección. Ese día la cantante nos enamoró no sólo con canciones como Symphony, Ruin my life, Don't worry bout me, Lush life o All the time sino también con su deslumbrante look rubio platino.

Pero si algo ha demostrado la solista sueca es que le gusta variar y probar cosas nuevas. Por ello ha decidido darle un cambio a su look apostando por lo que ella ha definido como Witch season.

Hace menos de una semana que Zara Larsson era portada de la revista Teen Vogue pero tanto en la música como en la moda lo impactante acapara titulares y verla con un aspecto tan diferente al que nos tenía acostumbrados es síntoma de que lo ha conseguido.

Su cambio ha coincidido en el tiempo con el estreno de su nueva canción, Invisible, al que la intérprete presta su voz dentro de la banda sonora original de la película Klaus, la primera de animación creada bajo el sello de Netflix.

El estreno del largometraje tendrá lugar el próximo 15 de noviembre pero ya hemos podido disfrutar del sonido de la canción compuesta por Justin Tranter (Selena Gomez, Camila Cabello...), Caroline Pennel y Jussi Ilmari Karvinen quien también produce el tema.

Viendo sus fotos, a Zara Larsson parece encantarle su nuevo look que está combinando para sus apariciones públicas con vestidos de tonos rojos y naranjas por los que parece sentir especial predilección.

Ver esta publicación en Instagram Witch season Una publicación compartida de Zara Larsson (@zaralarsson) el 29 Oct, 2019 a las 3:37 PDT

¿Qué os parece a vosotros? ¿Reconocéis a esta nueva Zara Larsson? Ha hecho un camino similar al de Rita Ora: de rubia a pelirroja y casi irreconocible.