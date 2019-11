Alizzz, el genio detrás de los hits de C. Tangana, en 40 datos

1. Nombre completo: Cristian Quirante.

2. Ciudad de nacimiento: Sant Boi (Barcelona)

3. Qué estudiaste? Ingeniería de telecos.

4. ¿En qué momento supiste que querías dedicarte a la música? Pasados los veinte, de repente, vi que era posible. Antes, ni siquiera era una posibilidad, pese a que la música siempre ha sido mi principal foco de atención. Todo en la vida te empuja fuera del arte, tienes que ser muy persistente para dedicarte a crear cultura.

5.Un género musical que no tocarías: Electroswing

6. Un artista favorito: Últimamente no paro de escuchar a Cigarretes After Sex

7. Un grupo o artista que te volviese loco de pequeño: Oasis

8.Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Slide de H.E.R y YG.

9. Tu colaboración de ensueño: Con H.E.R. Estaría guay.

10. Una canción tuya que no te guste a día de hoy: Odio unas cuantas ya.

11. Si no fueras productor musical, serías… He sido programador muchos años pero ahora mismo no quiero ni tengo plan B.

12. El primer concierto al que recuerdes acudir: Recuerdo uno en Castelldefels de Sidonie, cuando aún no había sacado su primer disco. Habían ganado un concurso de bandas locales.

13. Una serie que te haya enganchado hasta ver varios capítulos seguidos: Bojack Horseman, la mejor serie de la historia.

14. Un hobby o un deporte favorito: Me mola caminar por la montaña

15. ¿Tienes mascotas? Si es así, ¿cómo se llama? Tuve un gato que vivío muchos años y que se llamaba Nani.

16. Cuál es tu comida favorita: Paella de mi abuela

17. En el instituto era el más… flipado con la música, probablemente.

18. La red social a la que estés más enganchado: uso bastante twitter e IG.

19. Algo que no soportes, que te pone enfermo: La gente que quiere quitar libertades.

20. Una causa social por la que luchar: El antifascimo

21. Un plan perfecto de fin de semana: Una excursión por el pirineo, un sitio sencillo de comida casera, un spa y un hotel perdido.

22. Un guilty pleassure musical (una canción o grupo que te de vergüenza decir que escuchas): He estado mirando mis playlists y todos los grupos me parecen muy legitimos la verdad.

23. ¿Eres cocinitas? Era más antes, cuando tenía más tiempo. No sé me da mal.

24. Una frase o coletilla que repites mucho: “nen” the real Castefa pimp.

25. Tu personaje favorito de dibujos animados: Eric Cartman

26. Tu película favorita: Mullholand Drive

27. Algo que se te da fatal: El basket

28. ¿Tienes tatuajes? Uno en el brazo

29. Le pediría un autógrafo a…. ¡qué va, no pido ni fotos!

30. ¿De dónde viene lo de Alizzz? Cuando me lo puse quería permanecer anónimo y quería algo que sonara andrógino. Viene de Alicia en el pais de las maravillas y uno de mis grupos favoritos Alice in Chains

31. Tu primer contacto con el mundo de la producción: Me bajé el FL Studio e hice un tema de drum and bass, hace muchísimos años

32. Una palabra que describa tu relación con C. Tangana: Hermanos

33. Un lugar y un momento para crear música: una noche cualquiera, cuando todo está en silencio.

34. Tu canción favorita de tu carrera: Está por llegar.

35. Algo que te haga muy feliz: El momento cuando estás componiendo una canción y empiezas a ver el final.

36. A la hora de escuchar, ¿temas tristes o temas alegres? Siempre sad

37. ¿Cómo ves la industria musical ahora mismo? Yo personalmente me veo dentro y fuera a la vez. La industria me parece, que como todo, tiene cosas muy interesantes y otras que me generan rechazo.

38. ¿Qué le falta a la música española? Un sonido particular.

39. Un sueño musical que cumplir: Ayudar a artistas pequeños a llegar lejos.

40. Un consejo que le darías al Alizzz adolescente: el arte es un camino posible