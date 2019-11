Laura Pausini, cantando el prospecto del Ibuprofeno en LOS40 Music Awards 2019

Laura Pausini es de esas cantantes que no tiene miedo -ni vergüenza- a nada. Lo mismo está cantando delante de miles de personas su mítico En cambio no, que se pone a tocar la flauta delante de todo el mundo. Y por eso nos encanta tanto.

La cantante se atreve con todo... ¡incluso a cantar el prospecto de un medicamento! Dani Moreno "El Gallo" retó a la italiana el pasado viernes durante la gala de LOS40 Music Awards a cantar cualquier cosa y ella, sin dudarlo, se lanzó a la piscina.

"Si yo te saco el prospecto de un medicamento y tú improvisas en una canción, se puede convertir en número uno", le decía el locutor, a lo que ella contestó que no creía: "Eso es loco", aseguraba. ¿Qué no? Pausini cogió la hoja y se puso a leer nada menos que el informe del ibuprofeno: "No supere la dosis recomendada ni la duración del tratamiento (ooooo)", cantó la artista con la melodía de su Amores extraños, escuchándose por todo el Wizink Center. Y, vamos... ¡lo hizo divinamente!

LOS40 galardonó a la intérprete de Yo canto con un Golden Music Awards, uno de los premios más importantes de la noche por su larga y nutrida trayectoria musical. Además, Pausini está de aniversario: este año cumple 25 años desde que salió su primer disco, con el que recientemente ha recibido el premio al álbum internacional más vendido en España. Y no es para menos, pues su música ha sido banda sonora de muchas casas. Así, agradeció a todo el público español por el cariño que ha recibido durante toda su carrera.

"Es la primera vez que recibo este premio en España y estoy emocionada. La música ha sido mi fiel aliada desde mi infancia y desde siempre canto en muchos idiomas porque me emociona ser más cercana al público con las letras que escribo", confesaba la cantante de Se fue, a la vez que explicaba lo que el país es para ella: "Saber que España me trata con ese respecto y cariño me hace sentir como una hermana, y así os trato yo a vosotros: como mis hermanos".