Antes de estrenar la serie de ‘Valeria’ en Netflix, Elísabet Benavent recibe un libro de oro

“Magia. Aquí estoy…sosteniendo mi ‘libro de oro’. Hoy celebramos que, oficialmente, hemos alcanzado los 2.000.000 de ejemplares vendidos en España. Y no me lo puedo creer”. Con estas palabras Elísabet Benavent demostraba su entusiasmo por la acogida de sus novelas.

Desde que publicó su saga de Valeria que está en proceso de rodaje para estrenarla en formato serie en Netflix, su popularidad como escritora no ha hecho más que crecer entrega a entrega. 5 años y 16 novelas después, podemos decir que se ha convertido en una de las autoras imprescindibles de nuestra narrativa contemporánea.

Su estilo cercano, real y con ese punto romántico que tanto engancha, la han convertido en uno de los referentes en este tipo de literatura que cada día gana más adeptos.

“Gracias a todos los que han hecho posible este sueño. A toda la familia de Penguin Random House. A todos, que los llevo conmigo a cada lugar que visito, en cada palabra que escribo. A todos (edición, comercial, marketing, comunicación, diseño, dirección...) Gracias a tod@s l@s lector@s porque sin ellos hubiera sido IMPOSIBLE. No tengo palabras. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS”, expresaba completamente emocionada.

“Enhorabuena amiga!! Qué orgullo y cuánto lo mereces. Por tu talento y sobre todo por lo buena persona que eres! Has trabajado muy duro para llegar hasta donde estas y no lo puedes merecer más! La semana que viene lo celebramos. Love you❤”, comentaba Xuso Jones. “Te lo mereces”, añadía Beatriz Luengo que acaba de debutar como escritora.

“De esos 2 millones, estoy orgullosa de decir que tengo 19. 💗 ¡Enhorabuena!”, comentaba La vecina rubia. Mientras que su compañero de profesión, Javier Ruescas, le daba la “enhorabuena”. “Que pasada!!!!! Enhorabuena preciosa!!!!!💕💕💕♥️♥️♥️♥️”, compartía Marta Torné. Y es sólo un ejemplo de los muchos mensajes que ha recibido celebrando los buenos resultados de ventas.

Ya está terminando la que será su próxima novela, lo anunciaba ella misma esta semana. “Estoy enfilando la recta final del proceso de escritura de la novela y tengo sentimientos encontrados. Por una parte me digo eso de ‘casi lo hemos conseguido, casi, casi lo tienes’ y por otra... me he enamorado del personaje masculino (like usual) y sé que me costará dejarlo marchar”, aseguraba. Y nosotros que estamos deseando que lo haga.

De momento, lo único que podemos hacer es darle la enhorabuena por ese libro de oro que muchos quisieran.