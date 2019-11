Lección para dummies: ¿quién es Adara, la concursante revelación de ‘GH VIP’?

¿Adara es un tema recurrente en tu oficina? ¿Entre tus amigos? ¿Hart@ de ver su nombre entre las tendencias de Twitter y no tener ni pajolera idea de quién es? Pues no te preocupes porque vamos a contarte por qué esta joven madrileña ha causado tanto revuelo en televisión y en redes sociales.

Un buen día de 2016, Adara y su madre estaban disfrutando de un precioso paseo por el parque y se les ocurrió presentarse a Gran Hermano. La que la parió no convenció al equipo del programa, pero ella, después de varias pruebas, el test psicológico de turno y una entrevista presencial, recibió el 'sí, quiero' de la la productora.

Adara explica su experiencia en 'GH 17'

En la casa de Guadalix no tardó en dar el cante. Y es que además de sacar de quicio a sus compañeros con su personalísima risa, Adara se enamoró de un concursante y juntos vivieron una apasionante historia de amor. El problema es que un compañero también bebía los vientos por el chaval y hubo dramote del bueno. Eso sí, gracias a esto vivimos uno de los mejores momentos de la historia del programa:

Hace un año de esta maravillosa joya de la historia de España

pic.twitter.com/F04XtdZFZq — 🦌 xmassy Carapáaan. *Ⓜ️ (@Briznilla_) September 26, 2017

Desgraciadamente, ese "me has hecho llorar mucho" no le hizo ganar el concurso, pero le valió para quedar en el imaginario colectivo de todos aquellos que rinden pleitesía a Gran Hermano. Fueron ellos los que le recordaron a los mandamases del reality que ella merecía una segunda oportunidad en televisión y este año por fin ha podido demostrar todo su potencial como concursante de realities.

Pero antes de demostrar por qué Adara se ha convertido en la revelación de GH VIP hay que hacer un pequeño inciso para recordar que tras su paso por Gran Hermano cortó con el chico del que se enamoró (este después se enamoró del vidente Maestro Joao), desapareció de la televisión, se abrió un canal de Youtube y empezó una relación con el ganador de GH Revolution, con el cual tuvo un hijo tiempo después.

Con todo este bagaje fichó por la versión con famosos de Gran Hermano y, tal y como aseguraron los entendidos en Twitter, Adara ha cumplido. A favor de ella se podría decir que no se calla nada, que se ha hecho ella solita el 80% del concurso, que se ha enamorado dentro de la casa y ha dejado a su novio sin dejarle oficialmente. Se podrían decir muchísimas cosas de ella, pero con esta sucesión de imágenes podrás entender un poco mejor cómo es y por qué todo el mundo habla de ella: