Este año el anuncio de la Lotería de Navidad vale por cuatro

La Navidad no empieza cuando Mariah Carey canta por primera vez All I Want For Christmas Is You, tampoco cuando los grandes almacenes encienden las luces o llenan sus escaparates de adornos, ¡ni mucho menos! El primer día de Navidad es cuando sale el anuncio de la Lotería.

Desde hace años, este anuncio se ha convertido en uno de los más importantes del año (junto al de Freixenet y ahora el de Campofrío). Hemos visto a un calvo repartiendo suerte, al dueño de un bar compartir su premio con un cliente fiel, a una marciana que acude a la Manolita pensando que es la reina del planeta y a un señor pasárselo pipa en una fabrica de maniquís. Con tantas ideas, ¿con qué nos podían sorprender este año? ¡Pues con cuatro anuncios: cada uno con su propia historia!

En la primera historia conocemos a Félix, un señor mayor que acude a la casa de su ex yerna para pedirle 10 euros. ¿La razón? Quiere seguir compartiendo un décimo de Navidad con ella porque aunque ya no sea la mujer de su hijo, sigue formando parte de la familia. Una historia de un minuto que consigue ponernos la piel sensible.

En la segunda, llega el momento de Emilio, un recién jubilado que deja la empresa en manos de su hija Gloria. El hombre, a pesar de que ya no debe acudir a la empresa, sigue supervisando todo. Su hija le compra un décimo de lotería con un número muy especial para él.

Quizá la historia más emotiva de todas es la de Carmen y Víctor, se trata de un enfermero y una paciente de cáncer que van camino al tratamiento de ella en el hospital. El empleado del centro decide compartir con ella su décimo, animándole a que haga planes para el futuro.

Pues bien, para la cuarta historia han apostado por una escena cómica que parece sacada de la típica película de situación española. En ella conocemos a una familia cuyo padre ha comprado un décimo para todos sus hijos y sus parejas.

Eso sí, no ha incluido el nombre del nuevo novio de la más pequeña de la familia “porque lo acaba de conocer”. La cosa cambia cuando el nuevo integrante de la familia saca un décimo para su nueva familia y el padre decide añadir el nombre de su nuevo yerno en uno de los décimos.

Los cuatro anuncios van con el nombre “Unidos por un décimo” y duran un minuto y medio. Aunque muchos y muchas echen de menos la musiquita, al calvo o a los niños corriendo por la nieve, este año han innovado.

Tendremos que esperar hasta el 22 de diciembre para ver a quién le toca este año la lotería.