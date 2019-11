Alicia Keys anuncia su regreso como presentadora de los GRAMMY viajando en el tiempo

Alicia Keys ha demostrado ser toda una referente de la música internacional. Sus canciones han traspasado fronteras y viajado a todos los rincones del planeta, consideradas auténticos himnos. La artista cuenta con una larga lista de títulos y récords a lo largo de su carrera difíciles de alcanzar.

Uno de ellos es el de presentar la gala de los Premios GRAMMY, que reconocen el talento internacional de decenas de voces importantes del panorama. Ya lo hizo en su 61ª edición, y también lo hará en la del próxijmo año, que tendrá lugar el 26 de enero.

Así lo han anunciado la organización y la artista a través de un divertido vídeo protagonizado por dos Alicia Keys. ¡Lo que lees! ¡Dos! La intérprete de No One se encuentra con su álter ego del pasado, quien le pide que le deje asistir al gran evento con ella. Alicia, ¡déjanos tu máquina del tiempo!

Ante el "cabreo" de la protagonista, su "yo" del pasado le bombardea a consejos y recomendaciones para esta nueva entrega. Pero la paciencia de la Keys del presente se agota y acaba discutiendo con su gemela, quien no le pierde la pista un solo segundo.

Alicia Keys y los GRAMMY guardan una relación muy especial. Ya son quince de estos galardones los que ha conseguido a lo largo de su carrera. Una cifra envidiable para muchas otras figuras influyentes de la industria.

En 2019, la artista innovó en esta ardua industria y rindió homenaje durante los premios al pianista Hazel Scott tocando dos de estos instrumentos a la vez. Como era de esperar, este momento se volvió viral. Además, compartió unas palabras con referentes femeninas como Jennifer Lopez, Michelle Obama, Lady Gaga y Jada Pinkett Smith para lanzar algún que otro dardo en contra de la desigualdad social de géneros.

"Al principio pensé que lo que hice el año pasado fue algo que haría una vez en la vida, pero cuando se me presentó la oportunidad de nuevo no tuve ninguna duda sobre volver a presentar los Premios GRAMMY. El año pasado fue una experiencia brutal para mí. No solo sentí el amor en el ambiente sino también por parte del resto del mundo, y confirmó el poder de curación y unión de la música", señala la artista para la organización de este evento.

"El año pasado fue un testimonio de su convincente creatividad y estamos encantados de que regrese al escenario de los GRAMMY como nuestra presentadora. Puede pasar cualquier cosa. ¡No te lo pierdas", añade Deborah Dugan, CEO y presidenta de la Academia de Grabación.

¿Qué momentazos nos regalará la artista el próximo 26 de enero?