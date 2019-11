Ange, la cantante de R&B que lo está petando en Australia

Catalana y arrasando a 18.000 kilómetros de su ciudad natal, Ange aterriza en el panorama musical para quedarse. Su nombre es Ángela Páez y el pasado año reventó las listas de éxitos con su R&B en Australia, al lazar su primer tema: Cuando va a acabar, con la que consiguió el primer puesto del pódium en las listas de iTunes en Suecia, dentro de su estilo.

¿Por qué está triunfando tan lejos? La artista se enamoró de Sydney hace cinco años y decidió instalarse en la ciudad sin pensárselo dos veces. Desde entonces, ha estado trabajando en su música, componiendo e inspirando sus creaciones en géneros muy variados, dentro del soul, RnB, jazz, funk y hip-hop.

Meses después de su entrada estelar, la artista creó un himno al empoderamiento con su segundo sencillo, Like I’m Crazy. Así, ella misma se define como “feminista” y con su música pretende crear canciones que “representen a las mujeres”. El próximo 20 de noviembre saca su tercer single, Take me back, un tema con el que cuenta la historia de dos personas que, sin hablar y sin conocerse, tienen una conexión especial, y con el que pretende conseguir los éxitos que alcanzó con los dos anteriores.

Si ya te ha enganchado, Ange tiene en su agenda varios eventos por Europa para el 2020. Además, tiene planeado viajar a Londres y Suecia para grabar su primer disco, que saldrá a lo largo del año que viene.