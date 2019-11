Este es el ‘salario emocional’ de una empleada de Correos y de un piloto comercial

Hoy en Anda Ya hemos querido abrir un melón que puede generar opiniones de todos los tipos y colores, hablamos del salario emocional. Resulta que cada vez está más valorado entre los españoles, nos importa más lo que nos aporta el trabajo que el sueldo que no da.

Hay gente que, aunque cobre poco se conforma con detallitos no económicos: teletrabajar, poder conciliar la vida laboral y la familiar, tener jornadas con horarios flexibles o más vacaciones. Esos se han convertido en algunos de los requisitos más importantes para los españoles a la hora de escoger un trabajo.

Porque claro, esto tiene sus beneficios, no está nada mal eso de tres días en la oficina y el cuarto desde casa, así nos ahorraríamos movernos, comer fuera de casa y trabajar con el pijama. Pero claro, hay sueldos y sueldos, no todo vale si no llegas a fin de mes.

Como el debate está más que servido con este tema de vivir la experiencia hemos querido dejarles este espacio para que nos comentaran qué tipo de salario emocional tiene y si eso justifica su sueldo y condiciones.

Entre ellos hemos conocido a María José de Murcia, ella trabaja en una empresa de envío de paquetes y en Navidad la contrata como ayudante de Sus Majestades Los Reyes de Oriente. En esta importante misión, lleva paquetes de regalos a todos los niños. Aquí es donde ella encuentra su salario emocional, ver las caras de satisfacción de los niños le vuelve loca. Eso hace que olvide el salario, o el frío y la lluvia cuando está trabajando.

Jon de Canarias es piloto y para él no solo es importante el dinero o sacar un vuelo a la hora. Empatiza con los sentimientos de los pasajeros y considera que transporta emociones. Y como sucede con María José, su momento favorito es la Navidad donde puede ver cómo las familias se reencuentran. La historia que nos ha contado nos ha emocionado.

Verónica de Madrid trabaja en una inmobiliaria es coordinadora de la empresa y no veáis qué chollo de trabajo, sus jefes la motivan cuando está estresada con cofres de regalo y experiencias. Pero no solo eso, tiene tantos servicios que es imposible recordarlos todos.

