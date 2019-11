Nagore Robles será la nueva presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’

Los últimos rumores aseguraban que Sandra Barneda sería la encargada de sustituir a Toñi Moreno en Mujeres y hombres y viceversa durante su baja de maternidad, pero la realidad es otra bien distinta. El programa que emite Cuatro en la franja de la mañana ha comunicado que Nagore Robles, una de las colaboradoras más icónicas del dating show, será la nueva presentadora.

"Tengo una cosa que contar muy importante", ha anunciado Toñi este viernes. "Desde que empezó a colaborar en MYHYV nos enamoró con su ingenio, sus intervenciones inteligentes y con sus certezas más absolutas, a veces punzante y a veces mostrando su enorme corazón. Ha conseguido conquistarnos a todos y estaréis de acuerdo conmigo que este programa no sería lo mismo sin ella y sin sus opiniones brillantes".

"Ha llegado el momento que esa joven que empezó en la tele con un traspiés siga avanzando y aprendiendo en esta nueva aventura como presentadora", ha terminado diciendo, confirmando a toda la audiencia que Nagore será la conductora del espacio del amor.

"Es el programa que más cariño tengo, donde más he aprendido y donde más feliz he sido. Espero no decepcionar a nadie". Así, visiblemente emocionada y con los nervios a flor de piel, la nueva presentadora de Mujeres y hombres ha dado las gracias a la productora y a la cadena por la confianza y ha hecho una declaración de intenciones: "¡Os vais a cagar!".

De momento, Toñi Moreno y Nagore Robles irán intercambiándose los roles, hasta que la presentadora titular no tengo más remedio que ausentarse para dar a la luz a su primera hija.

