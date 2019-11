Ava Max logra con ‘So am I’ su segundo número 1 en LOS40

Ava Max recordará 2019 como un gran año en su carrera. Si en los meses de febrero y mayo consiguió ser número uno de LOS40 tres semanas no consecutivas con Sweet but psycho, y a principios de noviembre ganó el premio de LOS40 Music Awards precisamente a la Mejor Canción Internacional por ese single, esta semana ha llevado a lo más alto So am I. Lo logra subiendo desde el #3 y después de 19 semanas en el chart.

Ahí no quedan los méritos de la cantante estadounidense, pues esta semana, además, hace doblete en lista. Su tema Tabú, en colaboración con Pablo Alborán, ha sido la entrada más fuerte (y única), situándose directamente en el #16.

Celebramos especialmente este nuevo éxito de Amanda, que ha sabido superar las comparaciones que al principio la emparentaban con Lady Gaga para establecer una identidad musical propia y única. ¡Enhorabuena!