Mon Laferte denuncia la situación en Chile con un topless en los Grammy Latinos

Es difícil destacar en una alfombra roja de unos premios como los Grammy Latinos. Todos apuestan por sus mejores galas y eso hace que la competencia sea más reñida. Pero, en esta vigésima edición, ha habido una artista que se ha llevado toda la atención: Mon Laferte.

La artista chilena ha denunciado la situación de violencia que se vive en su país desde hace un mes. Chile vive una fuerte crisis social que acapara titulares en medio mundo. Un estallido social contra la desigualdad de un modelo económico poco equitativo.

Una lucha que ha acabado con más de 20 fallecidos y más de 2000 heridos y que muchos no se cansan de denunciar. Entre ellos, esta cantante que ha querido dejar clara su postura durante su posado en la alfombra roja de estos premios.

Tenía claro que era un buen escaparate para difundir su mensaje. En un momento dado se ha bajado el escote del vestido y ha dejado su pecho al aire. Eso nos ha permitido leer su lema: “En Chile torturan, violan y matan”.

En una entrevista con El País aseguró que ha dejado México, donde residía, para volver a su país en estos momentos tan complicados. “Mi mamá me dijo que estaban los militares en la calle, que había toque de queda… Que se estaba repitiendo la historia”, recordó para admitir que había vuelto a Chile, “dije, tengo que estar allá. No importa cómo”.

Hizo referencia a algo que vivió en la capital esta misma semana: “Entraron a una zona de la ciudad. Están yendo directos a las poblaciones, la policía y el estado son muy violentos”, relató, “sinceramente, me planteé mucho no venir. Yo aquí con mi vestido…Pero luego pensé: tengo que ir porque ahí puedo hablar por la gente que no puede hablar”.

Además llevaba anudado al cuello un pañuelo verde, símbolo feminista en su país, que la posiciona a favor de la legalización del aborto. “Mi cuerpo libre para una patria libre”, escribía ella misma en sus redes sociales. También denunciaba que habían ocultado su hashtag por denuncias de la comunidad.

Mon Laferte es una de las artistas que más fuerza ha cobrado en los últimos años en la escena alternativa de la música latina. Estuvo presente en el homenaje a Juanes de la noche anterior a esta gala.

Además, la noche le guardaba una sorpresa, la de llevarse un Grammy Latino al mejor álbum de música alternativa. Y como era de esperar, su discurso, giro en torno a lo que se está viviendo en su país.

«La bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia». @MonLaferte ganó el #LatinGRAMMY 2019 por Mejor Álbum de Música Alternativa y leyó una décima dedicada a Chile. pic.twitter.com/QxjAf9BOtN — Felipe Ovalle (@FelipeOvalle) November 15, 2019

Pero parece que la música va a tener que esperar porque su activismo toma protagonismo en un momento tan difícil para su país. Ella no es de las de quedarse observando.