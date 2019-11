Demi Lovato vuelve al estudio de grabación

"Recording a song for my loyal Lovatics - The ones who support me and whatever makes me happy... If you hating - that ain't you. Bye" ("Grabando una canción para mis leales Lovatics - Los únicos que me apoyan y me hacen feliz pase lo que pase. Si odias, no es para ti. Adiós"). Con este escueto mensaje publicado a través de las stories de Instagram, Demi Lovato ha dado el esperado paso de volver al estudio de grabación.

Ha pasado más de un año después de su último estreno: Sober. Fueron unos meses algo convulsos entre junio y julio del 2018. El mundo de Demi se derrumbó. Tras varios años sobria, la cantante le confesaba a sus padres (y al mundo entero) que volvía a consumir: "Momma, I’m so sorry, I’m not sober anymore. And Daddy, please fogive me for the drinks spilled on the floor" (Mamá, lo siento, pero ya no estoy sobria. Papá, por favor, perdóname por todas las bebidas que he derramado por el suelo). La canción funcionó como una premonición de lo que ocurrió unas semanas después, cuando la artista fue ingresada de urgencia por sobredosis, encogiendo el corazón de millones de fans.

En las primeras semanas tras su alta e ingreso en un centro de rehabilitación surgieron fuertes rumores de que su voz podía haber quedado dañada. Fuentes cercanas a la artista aseguraban que la fuerza vocal de Demi se habría visto afectada y que necesitaría asistencia de algún profesional para volver a recuperarla. Si eso ha sucedido, no hemos sido testigos pero parece que un nuevo proyecto musical está en marcha.

De hecho, un par de meses antes de esa fatídica noche ya había anunciado que su séptimo disco de estudio estaba más cerca de lo que parecía. "Tengo muchas nuevas canciones que lanzar muy muy pronto" decía en mayo de 2018.

Nada más se ha vuelto a saber de estas canciones que habrían recogido el testigo de Tell me you love me (2017) y es que las circunstancias personales parecen haber empujado a Demi Lovato a romper la tradición que mantiene desde su debut con Here we go again (2009) de publicar un nuevo álbum cada dos años.

A Demi Lovato le quedaría mes y medio para cumplir con su lanzamiento bianual pero de momento lo que sí sabemos es que su nueva canción ya está en camino bajo la producción de Oak Felder con quien ya ha trabajado en canciones como Sorry not sorry, Only forever y Games.

La solista vuelve a coger ritmo en su agenda tras confirmarse hace unos meses su participación en el certamen de Eurovisión en la comedia del mismo nombre que prepara Netflix. Una historia que seguirá la aventura de una pareja de músicos, Lars Erickssong y Sigrit Ericksdottir (Ferrell y McAdams), que buscan hacerse famosos como músicos islandeses por lo que intentarán por todos los medios participar en el famoso concurso musical que suma a Lovato y cuya fecha de estreno no se ha desvelado.