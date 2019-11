40 cosas sobre Sofía Reyes, por Sofía Reyes

1. Nombre completo: Úrsula Sofía Reyes Piñeyro.

2. Año y ciudad de nacimiento: En 1995 en Monterrey (México).

3. ¿En qué momento supiste que querías dedicarte a la música? Desde que tengo doce años. Así ya oficial.

4. Un género musical que no tocarías: Metal.

5. Un artista favorito: Miguel Bosé.

6. Un grupo o artista que te volviese loca de pequeña: Hilary Duff.

7. Una canción con la que estés obsesionada ahora mismo: Corbata (su canción)

8. Tu colaboración de ensueño: Me encantaría hacer algo con John Mayer.

9. Una canción tuya que no te guste a día de hoy: Don’t Mean a Thing

10. Si no te dedicaras a la música, serías… actriz.

11. El primer concierto al que recuerdes acudir: Miguel Bosé.

12. Una serie que te haya enganchado hasta ver varios capítulos seguidos: Mujeres Desesperadas.

13. Un hobby o un deporte favorito: Bascketball.

14. ¿Tienes mascotas? No. Plantas. Les he puesto nombre, pero se me han olvidado. Una se llamaba Frankenstein.

15. Cuál es tu comida favorita: la mexicana.

16. En el instituto era la más… la más creativa.

17. Algo que no soportes, que te pone enferma: Cuando la gente habla muy bajito.

18. Una palabra que te defina: Impuntual.

19. Una causa social por la que luchar: Uy, ¡hay tantas! La pobreza en el mundo.

20. Un plan perfecto de fin de semana: Ir a la playa y desconectar.

21. Un guilty pleassure musical (una canción o grupo que te de vergüenza decir que escuchas): Una canción que tiene Will.i.am con Joan Sebastian que se llama Happy.

22. Una frase o coletilla que repites mucho: Yo no tengo. Me van cambiando. Ahora sería “maravilloso”.

23. Tu personaje favorito de dibujos animados: Hércules.

24. Tu película favorita: Hércules.

25. Algo que se te da fatal: La puntualidad.

26. ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo cuatro. Un lollypop por 1,2,3, un 13 maya, la fecha de nacimiento de mis papás en el pie y una rosa en la oreja.

27. Le pediría un autógrafo a… Jonnhy Depp

28. Tu canción favorita de tu carrera: Corbata.

29. Algo que te haga muy feliz: Los chocolates.

30. Cómo ves la industria musical ahora mismo? Explotando, especialmente la latina y, por otro lado, las mujeres.

31. Un sueño musical que cumplir: Llenar un estadio.

32. Un consejo que le darías a la Sofía adolescente: Paciencia.

33. Fred De Palma, Abraham Mateo o Jhay Cortez: Los tres, pero vamos a decir Abraham Mateo.

34. Sino hubiese sido con Jhay Cortez, ¿con qué otro artista te hubiese gustado cantar A tu manera: Con J Balvin, con C. Tangana… pero en realidad Jhay Cortez es el mejor de todos, no pudo hacer mejor trabajo.

35. El contacto más guay que tengas en el móvil: Jason Derulo, of course.

36. Define tu música en pocas palabras: Pop inglés, español con sonido medio fantasía. Ay sí, no sé.

37. Un plan a corto plazo en la música: Sacar mi disco.

38. Un plan a largo plazo: tourear por todo el mundo

39. Una expresión spanglish que te guste: ¡Qué cool!

40. Alguien a quien no dejarías nunca en visto en Whatsapp: (Se ríe) No existe ese alguien hoy día.