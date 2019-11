Alfred: “Si hubiesen apoyado más el co-writting en OT, hubiésemos apostado más por la música y menos por otras cosas”

Operación Triunfo 2017 sirvió de trampolín para mucha gente, pero Alfred García se alzó como el compositor de la edición por excelencia. Después de estrenar temas nuevos cuando ni si quiera había salido de la Academia, el catalán sorprendió a todos sus seguidores con un disco debut de lo más aplaudido. Se ocupó de llevarlo a todas partes -Argentina incluida- en dos años frenéticos de singles, conciertos y aventuras bajo el nombre de 1016.

Ahora ha estrenado 1016. El círculo rojo, la reedición de su primer disco, y se ha pasado por los estudios de LOS40 para contarnos todo al respecto, incluyendo su opinión sobre el próximo representante de Eurovisión y qué hará en las merecidas vacaciones que tendrá de esta primera etapa tan exitosa. Además, si haces click sobre las respuestas con el símbolo de 'Play' podrás escuchar lo que nos contó Alfred, con su propia voz. ¡Dentro entrevista!



P: ¿Estaba el 1016. El Circulo rojo pensado desde que sacaste 1016?

Alfred: No, esto ha ido sobre la marcha. Creo que 1016 necesita un final bonito, había canciones que se habían quedado fuera, canciones que se han compuesto en la gira, que ha sido una gira muy intensa, muy larga, muy bonita, unos 45 conciertos... También ha habido ese cortometraje, necesitaba un gran final.

P: ¿De dónde sale la idea del cortometraje?

A: Surge de que los tres videoclips iban enlazados. Vale, como soy así de puñetero los voy a cortar y no irán enlazados, le di una especie de sentido a todo y metí a Carlos Sadness y Santi Balmes haciendo un cameo como dos amigos en una vida paralela como si yo no me hubiese presentado a OT que hubiese pasado.

P: Precisamente, 360 es un tema que compusiste en la academia. ¿Por qué no estuvo en 1016?

A: 360 no estuvo en 1016 porque era una canción que no la concebía como una canción para ese disco, ese disco se cerró tal como estaba, las canciones que tenían que estar en ese disco eran las canciones que tenían que estar en ese disco. Luego hemos encontrado un lugar para ella y me ha devuelto la ilusión por ella, gracias a los arreglos de Kim Fanlo.

Comunicado Oficial

P: Rayden y tú estrenasteis Comunicado Oficial en pleno tour. ¿Cuándo se habló de formalizar el tema como para que se incluyese en un disco?

A: Pues un día quedamos, los dos estábamos pasando por una época "equis" y estábamos en la misma situación, compusimos el tema y surgió así de fácil. Hace unos minutos me preguntaban en otra entrevista por qué no compongo con otra gente o por qué no voy a camps de songwritting... Yo creo que la música no tiene que ser impostada, si te apetece componer con alguien quedas con él y punto, y con él fue tan natural como lo fue con Carlos Sadness o Pavvla.

P: Cuando la cantasteis, tanto Rayden como tú dijisteis que este tema se iba a quedar en el momento, que no iba a salir.

A: Fíjate, la de vueltas que da la vida (risas).

P: De hecho, corrígeme si me equivoco, este tema sustituyó a No Cuentes Conmigo porque dijiste que ya no estabas en un momento en el que sintieses la canción. ¿Te sentías más identificado con Comunicado Oficial?

A: Estás bien informado (risas). Si, bueno, hay canciones que van y vienen entonces, y No Cuentes conmigo era un tema que veía que en el directo la gente como que se quedaba un poco abajo, y has de ver un poco lo que quiere la gente también, porque al final va a disfrutar la gente y es dinero que ha pagado para disfrutar, desinhibirse de sus problemas y al final, yo también la disfrutaba más.

P: Hubo cierta controversia cuando cantaste este tema por primera vez. Para tajar polémicas, ¿de qué va Comunicado Oficial?

A: Lo voy a resumir en una frase: "La buena poesía es para aquel que la escucha".

P: Amar volar al invierno es una declaración de amor a Argentina, y la compusiste al bajar del avión. Fue ahí cuando algunos fans te recibieron en el aeropuerto, ¿cómo sienta llegar a un sitio tan lejano y sentirse como en España?

A: Argentina yo creo que es uno de los sitios que pese a las situaciones que vive, como ahora, la gente lo da todo por la cultura, por la música, y eso es algo que me enamora de Argentina. Hay una serie de cantautores de allí que me inspiran muchísimo, Cerati, Calamaro... Un montón, el rock argentino siempre ha sido un referente para este disco.

Alfred García - Amar Volar Al Invierno

P: Volviendo a este disco, ¿qué te ha hecho elegir los singles?

A: Que la canción tenía algo especial o algo bueno.

P: ¿Tienes canción favorita de esta edición?

A: Amar Volar al Invierno, pero por el sentimiento que tengo de Argentina, que creo que es algo idílico. Viviría allí.

P: Pregunta obligada: ¿Cómo ves a Blas Cantó de cara a Eurovisión?

A: Yo ya le escribí. Yo siempre vi que Blas Cantó era un poco como Freddie Mercury que tenía esa garra ¿no? Hizo un tema que se llamaba In My Bed que tenía un poco ese rollo Queen, FUN., esos grupos que mezclan el rock... Yo creo que está haciendo muy buenas canciones y ya le he dicho que lo que necesite aquí tiene una persona que le puede aconsejar pero no en Eurovisión, le puede ayudar en todo lo que quiera, como si necesita hacer una paella. Es un tío super pulido, super correcto, buena persona y buen artista.

P: Había quien también quería a Lola Índigo en el festival. Tenéis muy buena relación, ¿no?

A: Lo hubiésemos petado con Lola Índigo (risas). Yo con Mimi siempre he tenido una relación especial porque creo los dos hemos lichado igual de fuerte por lo que hemos creído. Ella ha hecho lo que le ha dado la gana siempre, siempre. Con sus canciones, con su vida... Yo me acuerdo, y esto creo que es algo que nadie nunca ha explicado, pero surgió el rumor cuando estábamos dentro de Operación Triunfo que Mimi estaba haciendo un concierto en Razzmatazz, en Barcelona. Y yo dije, "ole ella" porque ya ha empezado a trabajar, y eso se nota. La verdad es que la admiro muchísimo porque es una trabajadora nata.

Parecía una aberración que yo cambiara parte de una letra en OT y ahora está bien

P: Ahora llega OT 2020, que con las novedades que tendrá parece tu concurso ideal. Ahora buscan compositores y perfiles más completos, ¿tienes curiosidad por ver lo que sale de ahí?

A: Tengo curiosidad por ver por qué despertaron ahora con lo de los compositores, tengo mucha curiosidad, ¿no...? Porque parecía una aberración que yo cambiara parte de una letra y ahora está bien. Creo que si hubiesen apoyado más el co-writting como hacen las discográficas, una cosa tan natural, hubiesemos apostado más por la música y menos por otras cosas. Ahí dejo mi parte reivindicativa hacia los cantautores que al final son los artistas que más me han dado.

P: De tu OT ya han pasado dos años...

/ Lara Úbeda / LOS40

A: Bua tío, no me digas eso, porque me da como un vértigo súper raro, antres me puse a llorar viendo una imagen del programa. Me puse a llorar, y mira que lloro poco, pero estoy emocionado por acabar este proyecto.

P: ¿Has notado que el boom mediático de OT se ha rebajado un poco desde entonces?

A: Creo que no está más tranquilo. Para serte sincero sigue siendo lo mismo para mí, pero no es ningún shock para nada.

El valor de que las canciones sean para siempre y tú no lo seas es que realmente lo que se va a quedar es la música, y todo lo demás va a dar igual

P: ¿Cómo valoras el paso del tiempo, después de tanto en tan poco tiempo?

A: El paso del tiempo es lo mejor que nos podría pasar. Nos recuerda que todo tiene un valor, que todo tiene una historia cíclica, tú desapareces pero otro nuevo nace, y lo que es más bonito de esta profesión es que puedes inspirar a otros a ser o a semejarte a lo que tú hiciste. El valor de que las canciones sean para siempre y tú no lo seas es que realmente lo que se va a quedar es la música, y todo lo demás va a dar igual.

P: Vas a hacer un retiro temporal ahora, ¿en qué te vas a centrar en este retiro?

A: Voy a organizar mis chakras otra vez. Hay que organizar toda la energía, hay que repartirla , hay que estar concentrado en la música, en devolver a la gente lo que teha dado y en vivir a través de unos ojos y no una pantalla. Vivimos en un mundo que todo es "ya" que todo es inmediato, whatsapp, correos, inmediatez, promoción... Yo lo que quiero vivir como si no tuviese ninguna obligación durante un tiempo, quiero tener vacaciones, que solo he tenido contados 10 días exactamente de vacaciones en 2 años desde que salí de Operación Triunfo.

Quiero que cada canción sea mejor, y quiero que mi proyecto crezca y quiero ser un artista considerablemente reconocido

P: Ya va siendo hora entonces, ¿no?

A: Mucha gente dice "no, es que tú cada día es vacaciones", no, yo cada día estoy intentando mejorar mi proyecto. Cada día tengo un concierto, cada día tengo que componer, cada día tengo que superarme a mí mismo porque yo no me quiero quedar en "esa canción buena"... No, es que quiero que cada canción sea mejor y quiero que mi proyecto crezca y quiero ser un artista considerablemente reconocido y que tenga un proyecto que se pueda reconocer.

P: Pese al retiro, seguro que tú ya tienes canciones compuestas para el próximo disco.

A: Obviamente no te voy a engañar, yo compongo, y evidentemente pues hay canciones (risas). Y tengo claro en lo que me quiero centrar para un próximo proyecto pero primero tengo que descansar para poder grabarlo y saber qué canciones ser. Hay que descansar, hay que encontrarse...

P: 1016 era un álbum que concentraba un poco tu vida desde OT hasta después de lo vivido en la academia, si no me equivoco. ¿El próximo disco recogerá otra etapa vital tuya?

A: Buen análisis, sí, trataba de eso. Respecto al nuevo disco... Creo que sí tendrá esa esencia.