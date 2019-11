De ‘La casa de papel’ a ‘Years & Years’: algunas de las mejores canciones que hemos escuchado en series los últimos meses (Vol. II)

Continuamos repasando las canciones más representativas incluídas en series que nos han regalado grandes maratones en los últimos tiempos. No te pierdas el primer repaso a temazos que hemos escuchado en series en los últimos meses (Vol I).

LA CASA DE PAPEL. A lo largo de la tercera temporada, hemos podido oír desde Muse o Belle & Sebastian a Australian Blonde o Vetusta Morla. La versión del Bella Ciao por parte de una de las incorporaciones a la exitosa serie, Najwa Nimri, suscitó polémica en la política de nuestro país, dándola a conocer a muchos espectadores que igual desconocían que es un clásico antifascista de los partisanos italianos durante la Segunda Guerra Mundial.

Cecilia Krull es la responsable de My Life Is Going On, la canción que la serie toma como tema de cabecera.

90210. SENSACIÓN DE VIVIR. El proyecto de reboot de la serie por excelencia de los 90 no ha funcionado como se esperaba y ha sido cancelada su continuación. Mantuvieron, para el gozo de los fans, la misma intro 30 años después (con la siempre sentida ausencia de Luke Perry, sobre el que hemos echado de menos alguna referencia más a lo largo de los episodios que se emitieron este verano).

El último capítulo terminó con el tema de Weezer Beverly Hills, y pudimos ver cameos como el de Jamie Walters, que tuvo un éxito relativo con el Hold On tras salir en la serie (y muchos haters adelantados a la época por su percance con Donna en las escaleras), pero es justo y merecido aprovechar este repaso para recordar a Brenda como Laverne en este momento épico de la serie original donde hace suyo el It´s my party de Lesley Gore.

YEARS & YEARS. La serie de HBO que nos muestra distopías en un futuro no muy lejano, habla de tecnología y cambios sociales a lo largo de sus seis capítulos a través de una peculiar familia de Manchester, y pone la piel de gallina al más puro estilo de Black Mirror cada vez que sale este tema...

THE END OF THE FUCKING WORLD. Ver la segunda temporada de una de las series revelaciones de Netflix es no parar de shazamear temazos con los que sentimos un feel instántaneo.

Han contado con Graham Coxom, de Blur, que escribió una canción para la serie, She knows, pero nos quedamos con estos dos temas. Al oírlos entenderéis porqué.

MIRA LO QUE HAS HECHO. La serie en la que Berto Romero (que también es creador de la misma) y Eva Ugarte abordan la paternidad y la maternidad desde una visión agridulce, honesta y brillante, prepara la tercera temporada. Somos tan fan de que ambos protagonistas cobren el mismo salario (un hurra por ellos) como de que se incluya este tema de Pulp.

FOSSE/VERDON. La miniserie donde brillan Sam Rockwell y Michelle Williams (que aprovechó para reivindicar la igualdad salarial en su discurso en los Emmys tras recoger su premio por su interpretación) nos transporta al Broadway de los años 50 y sus musicales, para narrarnos la relación del coréografo Bob Fosse y la bailarina Gwen Verdon.

Cada capítulo tiene el título de una de las canciones de sus películas, entre las que destaca Cabaret.

STRANGER THINGS. Sin duda, el tema que nos teletransporta a la tercera temporada de Stranger Things (y a 1985) es The NeverEnding Story, de Limahl.

Siempre hay curiosidades musicales sobre esta serie, que cumple la función de una excelente banda sonora como ninguna, como por ejemplo que Millie Bobby Brown es sorda de un oído (lo cual no le ha limitado en NADA, y mucho menos a enfrentarse a un karaoke con canciones de su icona Taylor Swift) o que uno de sus nuevos (y ya querida) personajes, Robin, interpretada por Maya Hawke, hija de Ethan y Uma Thurman, se ha lanzado a la música también. Aquí os dejamos su primer single, To love a boy.

FLEABAG. Escuchar a Alabama Shakes en el final de temporada de Fleabag, o que uno de sus episodios empiece con el Sail de Awolnation es tan sensacional como que la protagonista rompa la cuarta pared con el espectador o que sea capaz de ajustar un tema de Jennifer López a la historia.

Phoebe Waller-Bridge, su protagonista, y Olivia Colman (actriz de La Favorita), han grabado una versión del Glory Box de Portishead para el álbum benéfico BBC Children in Need: Got It Covered, donde colaboran, entre otras celebrities, Helena Bonham Carter.