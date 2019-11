Este viernes se estrena la segunda temporada de La Peste, la serie creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos para Movistar +, que consta de seis capítulos y está situada en la fascinante Sevilla del siglo XVI, una ciudad controlada por La Garduña. Tuvo su puesta de largo este lunes en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se convirtió en la primera serie que participa en esta cita. Claudia Salas se incopora en esta segunda temporada, y lo celebra junto a nosotros recomendándonos siete canciones para la semana.

Alba, de Antonio Flores

"Es una canción que me cantaban mis padres cuando nací, me recuerda mucho a mi padre y me devuelve a la niñez." Curiosamente, muchos espectadores de la serie Élite asociaron a su personaje con Alba Flores, a la que está dedicada esta canción. En vosotros recae el peso de encontrar esas similitudes que dicen, aparte de ser ambas dos actrizones.

Claudia Salas selecciona las siete canciones de la semana

Corazón loco, de Diego El Cigala y Bebo Valdés

"El disco que tiene colaborando con Bebo Valdés (al que admiro profundamente) es una canción que me transporta y me relaja siempre que me puede la prisa del día a día. " Y no dudamos que le pueda, porque encadena trabajos exitosos. Su personaje en La Peste, Escalante, llega a Sevilla con la intención de buscarse la vida, proveniente del Norte. Huérfana, con sífilis y sin más opciones que la de trabajar de prostituta, termina convirtiéndose en una de las primeras Madres de La Mancebía.

Cadillac solitario, de Loquillo

"Es mi hermana. Siempre que atravesamos un mal momento nos la cantamos, la chillamos en el coche y nos alegra el día." Claudia está curtida también en las tablas del escenario, donde ha interpretado obras de teatro como El sueño de una noche de verano, La importancia de llamarse Ernesto o Maribel y la extraña familia.

Por si apareces, de Alice Wonder

"Es una artista a la que conocí hace poco gracias a una amiga y la escucho mucho. La sensibilidad y las letras que tiene me parecen poesía cantada desde alma." Claudia ha participado también en el videoclip del tema de Danna Paola, Oye Pablo. Muy acorde con esta semana de convulsión política.

Oro cíngaro, de Mohama Saz

"Es un grupo de música único fusionando todo tipo de ritmos, y dentro de sus integrantes se encuentran mi primo Sergio y Adrián, quienes ponen mucho cariño y amor en lo que hacen, que, mezclado con una pizca de locura, hace que todo te vibre cuando ellos suenan". Vibrante cuanto menos es que Claudia fuera una de las caras de la serie Playfriends, la primera serie de PlayStation, que pueden encontrarse en el canal de YouTube de la compañía sobre situaciones que ocurren entre amigos que echan partidas de videojuegos.

Entre dos aguas, de Paco de Lucía

"Esta canción simboliza para mí a mi tía Chata (mi segunda madre), una de las personas más especiales que han pasado por mi vida". Rebeka de Bormujo es su personaje en Élite, que ha llegado como un soplo de aire fresco a la ficción de Netflix y ha llegado a ser de los más queridos en tiempo récord. Hija de una nueva millonaria, es la nueva habitante de la casa que perteneció a los Nunier de Osuna.

Rencor, de El Barrio

"Me transporta a los meses de verano con mi familia y esos viajes en coche". A lo largo de sus sugerencias musicales hemos comprobado la importancia que tiene para esta actriz leónida de 25 años su familia, que seguro que la arropará en el brillante futuro que le espera delante de las cámaras. Una de sus primeras apariciones fue en Centro Médico, en el capítulo Hipertensión Ocular No Resuelta. Si acude a La Resistencia, ahí tienes un buen as bajo la manga, Broncano.

MIS RECOMENDACIONES

Debora Tartas, de Axolotes Mexicanos. Son españoles y comparten productor con Carolina Durante. No les perdáis la pista.

Money Money Money, de Bomba Estéreo. Han hecho un remix a Arcade Fire y no paran de soltar temazos como éste.

Por ti, de Sen Senra. Una maravilla de canción que conocieron muchos al compartirla en sus stories Natalia Lacunza.

Pena, penita, pena de Vinila Von Bismark. La versión del clásico que popularizó Lola Flores y cuyo original cantó Luisa Ortega, la hija de Manolo Caracol.

Me quedo contigo, versionada por Rosalía. El momentazo musical de los pasados Premios Goya.

Su Su Suave, de Meneo. Rigo Pex aka Meneo quiere ser en este vídeo un chamán que os invita a que os dejéis poseer por el baile.

Barrio, de Mahmood. Uno de los grandes descubrimientos que le debemos a Eurovisión.

