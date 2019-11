Ahora puedes convertirte en Rick Astley gracias a Instagram

Era un 27 de julio de 1987. La música experimentaba una de sus épocas más doradas, y referentes de esta industria nos deleitaban con algunos de los que ahora se han convertido en verdaderos himnos.

Este es el caso de Rick Astley, la figura del pop y blue-eyed soul que dio vida a Never Gonna Give You Up, el tema que hoy sigue sonando en los altavoces de todo el mundo. Y no es de extrañar, ya que sus ritmos dance pop son capaces de cautivar a cualquiera que los escuche.

Pero, ¿quién no ha soñado alguna vez con convertirte en una de estas estrellas de la música? Una de las más classics y legendarias que vivieron el auge de este mercado con innovadores sonidos. Pues bien, ahora es posible gracias a las nuevas tecnologías.

Tranquilo/a, no necesitas someterte a ningún test de personalidad, ni meterte en quirófano para cambiar tu físico. Tan solo necesitas una cuenta en Instagram, un móvil y tu rostro para utilizar uno de los efectos más sorprendentes que nos han ofrecido los seguidores de Instagram.

Se trata del usuario anonamister, que se ha encargado de recortar la cara de nuestro protagonista en un fragmento del videoclip de este hit. Así, la aplicación reconoce tu rostro y lo sustituye por el suyo. ¡Sorpresa! Te has convertido en Rick Astley.

En LOS40 Classic no nos hemos podido resistir, y hemos accedido rápidamente a la plataforma para sentirnos estrella de los 80 en cuestión de segundos. Y si no, obseva la felicidad de nuestros Edu Naranjo y Mon Tapias mientras se mueven al ritmo de Never Gonna Give You Up.

Rick Astley ha continuado su legado musical en nuestros días. De hecho, hace unas semanas nos deleitó con la publicación de The Best Of Me, un álbum recopilatorio de sus mayores éxitos. Entre ellos encontramos el popular y mencionado hit Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody y Together Forever, entre otros.

Y tú, ¿ya te has convertido en esta leyenda de la música?