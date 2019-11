Consejos para no convertirte en el padre pesado de los grupos de WhatsApp

Hoy en Anda Ya hemos querido hablar de un tema que pone muy nerviosa a la gente, hablamos de los padres pesados en los grupos de WhatsApp.

Más de uno no para de repetirse que en qué mala hora se creo esta moda de comunicarse vía móvil para tratar temas del cole de los niños, porque claro, una vez entras ya no sales.

Nosotros sabemos que Whatsapp es una herramienta maravillosa para poder comunicarte de manera rápida pero tiene esa doble cara. Cada día hay que lidiar con padres que dan la turra con su opinión ante cualquier tema, y por supuesto sin importar horarios, aquí uno no desconecta.

Estamos seguros de que los afectados por el tema se han planteado más de una vez bloquearles o incluso salir del grupo, de los corrillos en la puerta del colegio te librabas pero ahora parece que hay que aguantar para no quedar mal y soportar que aquello se convierta en un teletienda, un mitin o el 'Sálvame' 2.0.

Por suerte, existe algún que otro consejillo para no convertirte en uno de ellos y poder aguantar hasta que los niños, por lo menos, se saquen la primaria, que con eso ya van tirando.

Lo principal, como ya imaginarás, es no dar mucho la tabarra, úsalo solo para lo imprescindible y que tenga que ver con los asuntos del cole. Eso sí, no te conviertas en la agenda particular de tu hijo, tiene que aprender a gestionar sus tareas. Como toda la vida se ha hecho.

Evita el cotilleo porque lo mismo igual eres el próximo culpable de un rumor falso que ha afectado y enfadado a medio profesorado. Como si se tratase de un partido de tenis, desde la barrera todo se ve mejor y hasta te echarás unas risas viendo el drama que han montado otros. Piénsalo, puede ser una lectura muy ligerita antes de ir a la cama.

Y recuerda, por muy monos que salgan tus hijos en las últimas fotos que tengáis en el parque de atracciones, evita compartirlo. Primero, porque a nadie le interesa, como bien sabes, y segundo, porque esas fotos pueden acabar en cualquier lugar.

En fin, si eres uno de los padres que no da los buenos días, hace el informe de su fin de semana o no retransmite el programa de la tele, ya has ganado mucho. Para no perder la paciencia, pulsa el botón 'silenciar', respira hondo y actívalo cuando necesites saber algo imprescindible.

