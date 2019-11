Ana Obregón, sobre Masterchef Celebrity: “Amenazaron con denunciarme”

La participación de Ana Obregón en 'Masterchef Celebrity' ha sido una de las más extrañas que ha pasado por el talent.

El fichaje de la bióloga para participar prometía ser uno de los más jugosos de la edición. Una promesa que se esfumó el primer programa al convertirse en la primera expulsada.

Semanas después era la respescada - contra todo pronóstico- pero no duraba más de otra entrega y volvía a marcharse a casa.

"No había visto nunca el programa y menos ahora"

Un vaivén que a los espectadores les chirriaba y que ahora parece esclarecerse algo más con una entrevista que Obregón ha dado a El Español.

En ella, la exconcursante aseguró que, cuando su hijo tuvo una recaída de su enfermedad, ella decidió ir al hospital a estar con él pero la productora se enfadó porque debía estar en la presentación del programa en Vitoria: "Dije que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada. No tenía que especificar. Era un momento muy duro (...) "Recibí un burofax amenazando con denunciarme si no iba a Vitoria".

Aún así, la actriz y presentadora asegura no estar dolida con la productora porque dice que ellos mismos se retratan: "No tengo fuerzas. La poca energía que tengo es para apoyar a mi hijo. Sé por lo que me dicen mis amigos que han sido crueles conmigo. Peor para ellos (...) Todo el mundo me escribe por Instagram y me dicen que se han ensañado conmigo, pero cuando se ensañan con una madre que lo está pasando tan mal, quienes quedan mal son ellos... Yo siempre seré una señora".

Y añade: "No había visto nunca el programa y menos cuando lo he hecho. Yo luchar por freír mejor la croqueta como que no. Yo lucho para que mi hijo se cure del cáncer".