¿Un spin-off de ‘La casa de papel’? Netflix se lo está pensando

La casa de papel es un éxito mundial y no lo duda nadie. La serie ha traspasado fronteras y sumado éxito tras éxito en cada uno de los capítulos, llegando a convertirse en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix. Así, a día de hoy, sus fans pueden respirar tranquilos, porque todavía les queda historia para rato. Pocos meses después de haber terminado el rodaje de la cuarta temporada, la plataforma ya tiene preparada la quinta y, mirando en un futuro, posiblemente no sea lo único que los creadores tengan en mente hacer con el equipo.

El productor ejecutivo y uno de los directores de la ficción, Jesús Colmenar, acudió junto al actor Pedro Alonso (Berlín) el pasado fin de semana al XXVIII Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde realizaron un encuentro con algunos de sus seguidores más fieles.

Una cuarta temporada "más dura"

En relación al rodaje de la cuarta, Colmenar afirmó que las etapas que vienen “van a ser más duras para el espectador”, así como ha informado Europa Press. La nueva temporada de La casa de papel está prevista para estrenarse en 2020, mientras que el comienzo del rodaje de la quinta está todavía sin revelar, algo que volvieron a confirmar también en la charla, a pesar de haberse hecho público hacía ya varias semanas.

Así, durante el coloquio el actor y el director contaron una gran cantidad de anécdotas y datos nunca dichos acerca del equipo y de la famosa serie, entre ellos, un dato muy relevante: están planteando crear un spin-off centrado en alguno de los personajes. ¿Quién será el afortunado? Es todo un misterio. "Han cogido tanta fuerza todos que casi se podría hacer uno de cada uno", señalaba el director, asegurando que los personajes son tan potentes que cualquiera podría tener su propia serie, pero que todavía no pueden decir nada al respecto, ya que esa información “les costaría la vida”, bromeaba.

Todavía nos queda esperar, pero todo lo que rodea a La casa de papel parecen ser buenas noticias.