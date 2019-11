Naughty Boy acompaña a Mike Posner en su viaje por Estados Unidos

Shahid Khan, más conocido por su seudónimo Naughty Boy, es un compositor, dj y productor que ha colaborado con artistas como Sam Smith, Beyoncé, Lily Allen, Jennifer Hudson, Rihanna, Ed Sheeran o Cheryl Cole, entre muchos otros.

Para su nueva aventura musical con la que seguir conquistando las listas de ventas de todo el mundo, el británico ha unido su talento al de Mike Posner, el cantautor y productor que deslumbrara al mundo con I took a pill in Ibiza.

Pero de ese solista estadounidense que conquistó el número 1 en decenas de países queda poco debido a su nueva experiencia vital: cruzar Estados Unidos andando de costa a costa.

La vida de Mike Posner cambió radicalmente en los dos últimos años cuando tras componer A real good kid sufrió la trágica muerte de su padre. Ese álbum está lleno de referencias al amor, a la familia, al dolor... en definitiva a la vida real que no es tan idílica como la que se disfruta en las fiestas nocturnas sin fin de Ibiza.

Es por eso que, como os contamos hace medio año, Posner decidió iniciar un viaje desde Nueva Jersey a Venic Beach (California, Estados Unidos) que se ha traducido no solo en una lección de vida sino también en dos videoclips.

Look what I've become fue la parte más amable del viaje y Live before I die es la más sorprendente que no la negativa aunque el viaje estuvo a punto de costarle la vida.

Casi un año de caminata que ha dado como resultado este espectacular vídeo.