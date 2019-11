Imploding the mirage, nuevo disco de The Killers

La próxima primavera de 2020 (la fecha exacta aún está por determinar) The Killers pondrá fin a tres años de silencio discográfico con la publicación de su sexto álbum de estudio

Brandon Flowers y los suyos publicaron en 2017 Wonderful wonderful y después de algunos meses de trabajo ya tienen listo Imploding the mirage. El disco, de momento, no tiene listado de canciones definitivo aunque la banda ha ido dejando algunas pistas de posibles canciones en las redes sociales: Blowback, Party People, When Dreams Run Dry, Dying Breed, Caution, Man and Woman Spirit of Mystery, My God, Running Towards, Fire and Bone, Just Can’t Quit, Mirage y C’est La Vie.

Lo que sí está confirmado es que el álbum no tardará en presentarse en directo. The Killers ha confirmado los primeros conciertos en Reino Unido e Irlanda donde los de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) estarán rodeados de buena compañía en forma de colaboradores como Blossoms, Sam Fender y Manic Street Preachers.

Introducing IMPLODING THE MIRAGE. Preorder the album to get access to pre-sale tickets for our UK & Ireland Tour at the link below. Future musical teasing imminent.https://t.co/ZRZj4sNMWa pic.twitter.com/ZDPp2l0RM2 — The Killers (@thekillers) November 15, 2019

Hace unos meses The Killers lanzaron Land of the free, canción con la que el grupo protestaba por la construcción del muro entre Estados Unidos y México. El videoclip de Land of the free, que ha sido dirigido por el oscarizado director Spike Lee, muestra imágenes de migrantes en la carretera, las extremas condiciones en las que se encuentran y la dureza del periplo que supone llegar a la frontera con Estados Unidos, la soñada tierra de la libertad.

Como decía anteriormente, entre el repertorio de temas que formarán parte del disco no está confirmado que vaya a formar parte del elepé.

"Hemos estado en Utah haciéndolo" explicó Brandon Flowers a NME hace unos meses. "Ese es el lugar en el que me enamoré de la música por primera vez; así que ha sido interesante volver y escuchar música en ese entorno. Algo de eso empezó a salir a la superficie y a traducirse en música con sintetizadores. Siempre ha sido parte de nuestro ADN pero definitivamente va a ser alucinante".