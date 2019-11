Aluvión de críticas a Pablo Motos por su entrevista a Mario Casas en ‘El hormiguero’

A Mario Casas podríamos empezar a considerarle colaborador de El hormiguero más que invitado. Más que nada porque ya se ha pasado hasta 19 veces por el programa de Pablo Motos. Eso hace que entre ellos se haya creado una gran confianza y que sus charlas lleguen a adquirir un punto de surrealismo que no todo el mundo entiende.

Buena prueba es lo que ha sucedido esta semana cuando el actor ha acudido al programa a presentar Adiós, la película de Paco Cabezas que llega a los cines este 22 de noviembre. De eso se habló bien poco porque lo que centró toda la entrevista fue la gorra que llevaba puesta Mario.

Había un motivo y es que se encuentra rodando El practicante para Netflix y se ha sometido a un cambio de look que no quieren compartir de momento. De ahí que tenga que taparse la cabeza y que la productora no le deje ver lo que esconde. Pero eso no convenció al presentador que no cejó en su empeño de intentar conseguir que se la quitase. A algunos les resultó realmente cansina su insistencia.

Pero no fue el único motivo de enfado en las redes que se han llenado de insultos hacia Motos por las preguntas que le hizo a Mario. Por momentos, lo que allí sucedía, parecía un diálogo de besugos, como esa ocasión en la que hablaron de Sergio Ramos y la noche de empalmada del actor que no parecía estar enterándose de nada.

Pero los usuarios de redes se han cebado sobre todo con el momento en el que estuvieron charlando sobre los constantes cambios físicos a los que suele someterse Mario para dar vida a los distintos personajes que ha tenido que defender.

Para empezar, ha gustado poco que Motos se refiriera a esa transformación como “pasar de anoréxico a gordinflas”. Aunque lo que ha indignado a muchos, sobre todo, fue una pregunta en concreto: “¿Cuándo engordas y adelgazas, la picha también?”.

El actor salió del paso como pudo pero las redes ardieron. Se cuestionó la calidad de Motos como entrevistador y se utilizaron calificativos como "vergüenza" y "surrealista".

Después de esto, tenemos ganas de ver qué pasa con la vigésima visita de Mario a El hormiguero.