Kanye West sorprende con el anuncio de su nuevo proyecto: Una ópera histórica

De todos es sabido que la ambición de Kanye West siempre va un paso más allá. Aunque su último disco lanzado está multiplicando cifras como suele pasar en los trabajos del rapero, parece que ya tiene un nuevo proyecto entre manos.

No se trata ni de un remix, ni de nuevos singles o música -eso lo hará en Navidad con la continuación de Jesus is King-, sino de una ópera. Sí, has leído bien: El cantante ha organizado un espectáculo de este calibre, y encima para este mismo fin de semana.

Llevará por título Nebuchadnezzar, el rey que más tiempo estuvo en el trono de Babilonia -en español, Nabucodonosor II- y aún se desconoce su argumento. Sin embargo, muchos ya apuestan por la personificación del monarca en la figura de West, con el espíritu de grandeza que le ha caracterizado siempre.

Estará dirigido por Vanessa Beecroft, una artista italiana contemporánea conocida por sus performances y exposiciones alrededor del mundo y ligada a la publicidad. Un fichaje que, a grandes rasgos, adelanta el tono transgresor que podría tener el espectáculo.

Se celebrará en el Hollywood Bowl, un anfiteatro con capacidad para más de 17.000 personas que es todo un símbolo de Los Ángeles. Las entradas ya están a la venta, y con un precio a la altura de las circunstancias: Van de los 350 a los 120 dólares. ¿Será este el culmen artístico de Kanye?