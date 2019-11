Damien (‘OT 2018’) muestra el teaser de su primer single

Ya quedan pocos ex-triunfitos de OT 2018 sin single en el mercado, y Damien dejará de ser uno de ellos: El cantante ha anunciado su debut para este mismo viernes. Con un tono más oscuro de lo que se poodía esperar, el cantante ha subido un breve teaser a sus redes sociales:

Aunque a penas se puede escuchar nada de la letra, de todos es sabido que el artista apostará por el inglés en su primer single. Push it on me es el título elegido para el tema, que podría apostar por un ritmo sobrio de guitarra como su admirado Ed Sheeran o sorprender con un tono más urbano como Drake y su God's Plan, tema con el que se despidió del concurso.

El vídeo parece tener un estilo casero bajo la firma de su amigo Pablo Amores, director de videoclips de música alternativa que ya se ocupó del videoclip de María Escarmiento, también de OT 2018.

Alfonso, Marilia, Dave y algunos de sus compañeros de edición se han mostrado muy emocionados por el lanzamiento de la canción, que califican en los comentarios de "temazo". Las ganas están más que justificadas, pues el canario ya demostró su faceta de compositor en sus semanas de Academia.

Por el momento los fans se han dado cuenta de que algunas de sus últimas fotos de Instagram coinciden con planos de lo que se puede ver del videoclip, y no es casualidad, pues Damien lleva preparando el lanzamiento semanas. ¿Será la gran sorpresa de OT de cara al final del año?