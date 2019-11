Dani Fernández, sobre Blas Cantó: “Nos va a dejar en buen lugar, pero todos sabemos cómo es Eurovisión”

Dani Fernández se mueve como pez en el agua en su nueva etapa de solista. El cantante, que conocimos como parte del grupo Auryn, ha encontrado su propio sonido entre las cuerdas de una guitarra y las letras intimistas. Escuchar su primer disco, Incendios (que salió el pasado mes de mayo), es como abrir las páginas de un diario y leer la historia de un amor: desde la ilusión del principio hasta esa sensación de vacío que provoca tener que decir adiós.

¿El resultado? Que Dani haya conseguido su primer disco de oro en solitario y que sus canciones hayan tocado el corazón de miles de personas. Prueba de ello es que su tour Incendios esté haciendo Sold Out en todos lados. De hecho, ha agotado las entradas para su próximo concierto en La Riviera de Madrid, donde caben 1800 personas. El sueño de muchos artistas.

Pero, ¿cómo está viviendo está primera gira en solitario? Hemos hablado con Dani para conocer su experiencia. También le hemos preguntado por el recuerdo de su participación en Eurojunior, que tiene lugar el próximo 24 de noviembre, y sobre la participación de su amigo y ex compañero de grupo, Blas Cantó, en Eurovisión.

Estás en plena gira de Incendios, ¿qué balance haces?

La verdad es que estoy muy contento con cómo están siendo estos primeros conciertos de la gira. Para nada me esperaba los sold outs en Valencia, Barcelona, Santiago, Valladolid… todos los conciertos los estamos llenando y para nada me lo imaginaba. Ha sido una sorpresa enorme y me hace sentir bastante orgulloso de que vaya tan bien la gira. También por mi banda.

Has hecho sold out en La Riviera para el 26 de diciembre, ¿un sueño cumplido?

Sí, la verdad es que, cuando estamos preparando la gira y llené la Joy Eslava, me dijeron que el siguiente paso era La Riviera. Me daba bastante vértigo porque es una sala muy grande donde he visto a grupos míticos que me encantan como Supersubmarina o Sidecars. El hecho de poder ir a tocar allí me daba miedo. Pero saber que se ha llenado dos meses antes de que sea el concierto es todo un sueño. Iremos a tocar allí con mucha ilusión y con humildad.

Dani Fernández / Foto promocional cedida por Warner Music

¿Habrá sorpresas? Quizá algún artista invitado…

Bueno, he preparado varias sorpresas en los conciertos de la gira. En La Riviera es una fecha difícil porque es el 26 de diciembre, un día después de Navidad, y será complicado. Pero tengo pensadas muchas sorpresas y seguro que la gente va a disfrutar conmigo y con mi gente.

¿Alguna anécdota de estos conciertos?

Pues mira, hasta hace poco, me preguntaban sobre anécdotas en conciertos y no tenía ninguna, pero ya tengo una que contar. Hace unos días, en Valladolid, estábamos en una sala para cuatrocientas personas y el baño no estaba dentro del camerino. Había que salir a la sala y era imposible. No podía ir al baño. Entonces tuve que hacer mis necesidades en dos botellitas. Ya tengo anécdota que contar.

Entonces tuve que hacer mis necesidades en dos botellitas. Ya tengo anécdota que contar.

De las canciones de Incendios, ahora que llevas algunos conciertos, ¿cuál es la que más te gusta interpretar?

Disparos, la verdad es que es una canción que en directo la gente canta y se viene arriba. Además, hemos hecho un arreglo muy rockero, entonces a la gente le gusta moverse. Es una de mis favoritas. Es verdad que el repertorio que llevo en gira, como es casi todo propio, no tengo ninguna que sea más especial. Es cierto que Disparos, En Llamas o Perdido en Madrid, son canciones que la gente canta mucho y se nota cuando las cantas.

¿Se echa de menos salir de gira con un grupo? ¿Tienes momentos más solitarios?

Dani Fernández / Foto promocional cedida por Warner Music

No, la verdad es que no me siento para nada solo. Voy con mi banda, que es prácticamente como mi familia, y tengo muchos momentos de risas. Sobre todo estas últimas semanas, donde hemos compartido mucho. Ha sido algo increíble. De hecho, ya tengo ganas de que llegue el fin de semana que viene, que tocamos en Valencia, para echarme unas risas con ellos. El hecho de viajar con tus amigos es algo que no se debería perder nunca.

¿Y estás teniendo tiempo para componer nuevas canciones?

La verdad es que llevaba una racha de no poder componer. Tenía escasez de ideas. Pero es cierto que, a la hora de salir y vivir diferentes cosas, está haciendo que pueda escribir más. Tengo como cuatro o cinco canciones escritas en muy poco tiempo. Venía de una etapa de escasez de ideas y vuelvo a tenerlas. Es una buena señal, una buena noticia.

Venía de una etapa de escasez de ideas y vuelvo a tenerlas

Te hemos visto mucho con artistas como Alfred o Sofía Ellar, ¿os habéis sentado alguna vez en el estudio?

De momento no. Es cierto que me mola mucho lo que hace Alfred. Muchas veces nos dejamos llevar por las cosas que nos dice la gente de alrededor y él no lo ha hecho. Él ha hecho algo con personalidad. La verdad es que nunca hemos pensado en sentarnos a grabar algo juntos. Con Sofía tampoco. Bueno, seguramente caiga alguna sorpresa. Todo irá llegando poquito a poco.

Este fin de semana, tiene lugar Eurovisión Junior donde nos representaste en 2006 con Te Doy Mi Voz. No sé si estás al corriente.

No lo sabía, pero ahora que me lo has dicho tendré que ponerme a verlo.

¿Has escuchado Marte, el tema de Melani García que nos representará?

No la he escuchado, la verdad. Si te soy sincero no la he escuchado.

¿Qué recuerdo tienes de aquella experiencia? ¿Qué consejo le darías a la representante?

Tengo un recuerdo positivo. Es cierto que cuando eres pequeño las cosas las ves de manera diferente. Un consejo para ella es que vaya a disfrutar, que no se lo tome en serio porque es un festival para poder conocer gente y aprender música. Va mucha gente muy buena desde pequeños. Es un festival para disfrutar, aprender idiomas y ser una esponja para poder cogerlo todo. Yo cuando fui me lo tomé como un juego y gran parte de muchas cosas que he ido aprendiendo vienen de ahí.

Un consejo para ella es que vaya a disfrutar y que no se lo tome en serio

Blas Cantó va a Eurovisión, ¿le felicitaste cuando te enteraste?

Sí, bueno, le eché la bronca porque me enteré como todos a través de redes sociales. Le dije “tío, esto me lo podías haber dicho algo, ¿no?”. La verdad es que tomó la decisión muy rápido. Le felicité sobre todo porque, además, sé que quiere ir desde hace muchísimos años. Sé que lo va a defender muy bien y es que es una de las mejores voces que tenemos en este país. Seguro que nos va a dejar en buen lugar, pero todos sabemos cómo es Eurovisión. Esperemos que quedé en lo más alto posible.

Sé que lo va a defender muy bien y es que es una de las mejores voces que tenemos

Para terminar, ¿qué planes musicales tienes a medio plazo?

De momento acabar la gira, que queda toda la segunda parte. Cerramos la primera parte en diciembre La Riviera, pero luego tenemos otra media parte hasta abril. También buscar ideas nuevas para la reedición y todo lo que venga. Todavía no lo tengo pensado, pero me encantaría sacar una reedición de Incendios.

¿Y tienes pensada alguna colaboración para esa reedición?

La verdad es que me encantaría, porque compartir música siempre me ha gustado. Pero ya sabes que nunca podemos contar del todo hasta que pasa. Te lo dejo ahí.

Yo sigo esperando a que saquéis en plataformas la versión de Perdido en Madrid que tienes con Sofía Ellar…

A lo mejor tienes alguna sorpresa dentro de poquito, pero no lo sabemos del todo seguro.