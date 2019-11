David Bisbal tuvo que hacer una prueba de canto para ‘Frozen 2’

Esta semana por fin se estrena Frozen 2, la continuación de una historia que encandiló a todos los niños de una generación y que ahora llega, dicen, en un modo más adulto. Priorizarán el amor fraternal sobre el romántico y antes de verla ya hemos podido escuchar Mucho más allá, el tema que en su versión en castellano, tiene a David Bisbal como voz principal.

A estas alturas de su carrera en la que ya poco tiene que demostrar, Bisbal tuvo que someterse a una prueba de canto para poder comprobar si iba a ser capaz de poner voz al tema.

“Lo primero que se me pasó por la cabeza fue ‘Oh, Dios mío’, me han llamado para hacer una prueba de canto para ver si llego a las notas de Panic! At the disco, porque era una canción muy difícil”, nos cuenta.

Es una canción que tiene un abanico muy amplio de registro de voz y que supuso todo un reto para el almeriense. “Siempre me han gustado mucho los retos en la parte musical y cuando escuché por primera vez, con mucho secreto, esas primeras cuatro primeras frases que tenía que grabar y observé que era una tesitura enorme, porque este chico de Panic! At the disco canta en una tesitura muy, muy, muy alta, me gustó mucho”, nos asegura.

Pasó la prueba y grabó el tema completo. Se emociona recordando cómo vivió todo aquel proceso. “Al día siguiente cuando dejé grabada mi voz, que me costó muchísimo trabajo, me llamaron y me dijeron que sí, que, finalmente, este es el chico que va a cantar Mucho más allá, la versión en castellano de la canción principal de Frozen 2 y yo me emocioné muchísimo por todo lo que había vivido esos días de preparación, tanta sorpresa… fue un cúmulo de varias emociones pero, sobre todo, que, de la nada, sorpresivamente, me pusieron por delante un reto muy bestia y al final nos dieron la oportunidad de cantarla entera”, recuerda.

Una canción que tiene un aire rockero que no es el que más define su trayectoria aunque tampoco le resulta del todo alejado a su propuesta. “Una canción que se salía un poco de mi zona de confort y eso es lo que realmente más me ha gustado”, admite, “siempre en cada uno de mis discos, desde Premonición, siempre hay alguna balada más pop rock que he metido porque quizás es un género que está más cerca del corazón de lo que la gente sabe”, explica sobre su cercanía al rock.

La letra de Mucho más allá habla de los miedos que surgen cuando tienes que arriesgarte. Él reconoce que no lo ha sentido en muchas ocasiones.

“Creo que la gente lo primero que analiza es ‘jo, lo bien que estoy ahora, ¿para qué voy a salir de esta zona de confort? ¿Para qué voy a buscar si me ha ido bien en este sentido. Y aunque no te haya ido bien, no quieres arriesgarte. Esa es la verdad. A mí me ha pasado poco porque como decía mi madre soy más bien culillo de mal asiento. Me gusta mucho buscar y salir de mi zona de confort que creo que es la cosa más natural para buscar en tu interior cómo mejorar en tu día a día”, reflexiona.

Ahora, el almeriense está centrado en dar forma a lo que será su próximo disco del que, todavía, no puede adelantar muchas cosas. Sí ha dicho que habrá temas para bailar, baladas y temas para que disfruten otros músicos.

“A mí me gusta siempre enfocar alguna de las canciones a la radio, porque los temas tienen que ser, sobre todo, para mí, radiales. Dentro de los temas radiales nos encontramos con temas que son rápidos, pero también baladas, porque siempre tengo que tener una balanza. Pero también otra balanza muy importante para mí es hacer esa música que es menos convencional, que sabes que no será un single para la radio pero lo has hecho con tus productores, músicos, haciendo una armonía más difícil de captar, o que la gente a lo mejor no se da cuenta pero los músicos o tus compañeros sí se van a dar cuenta”, avanza sobre lo que se trae entre manos.