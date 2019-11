Formas de superar, con nota, los eventos familiares

Ya estamos con la cuenta atrás para los queridos, y también temidos, días de navidad. Esos días en los que ya no hay vuelta atrás y en los que no te puedes librar de las comidas, cenas y eventos familiares.

Algunos toman medidas radicales y cogen sus maletas para irse lo más lejos posible, otros, siguen forzando la máquina porque en el fondo parece que a todos les gusta estar cerca de los suyos.

Nosotros hemos querido ayudar a los que están al filo, eso que les gusta estar con los suyos pero su paciencia solo dura hasta el segundo chiste subido de todo de su primo. No queremos que reniegues de ellos, queremos que puedas disfrutar dentro de lo posible.

Lo que tienes que hacer para sobrevivir y no fallar en el intento, es mentalizarte, como si se tratase de una maratón. Debes pensar cuales son los apoyos más fiables durante estos eventos, igual es tu pareja o tu hermano e intenta no perderlos de vista.

Tienes que estar más que preparado para esos ataques pasivo agresivo de nuestros seres queridos, recuerda, estás increíble con ese look, tu pollo en salsa es el mejor y no estás más viejo. No caigas, sobrevive y tómatelo con humor.

Debes recordar que aunque los tengas delante no es el momento para sacar algunas rencillas del pasado, estas cosas no suelen acabar nada bien. Piensa que a esto se le suma los comentarios y opiniones de los que estén a tu alrededor.

Es importante que sepas escoger los temas de los que quieres hablar, igual es momento para recordar algún momento bonito, contarles cosas sobre tu nuevo trabajo o que conozcan un poco más a tus amigos.

Si es imposible frenar las preguntas que pueden traer consigo algún conflicto debes saber redirigirlas. Responde con otra cosa, saca otro tema o simplemente aprovecha para ir al baño. Recuerda, evita el drama.

Todos sabemos que se trata de un reto un poco difícil pero si lo conseguimos hasta nos iremos de nuestras casas con unos kilos de más y con mucha pena.

Quien parece que no se librará de las preguntas y los momentos incómodos por mucho que quiera es nuestra andayera Cintia. Ante toda España ha anunciado que se casa con ella misma para que Luisa, su madre, la deje en paz. La cosa no ha salido nada bien.

