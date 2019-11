La Navidad llega cuando Mariah Carey comparte esta lista de los regalos más originales

Ni Elsa de Frozen ni los cuentos de Navidad, para muchos y para muchas la corona se la lleva Mariah Carey. La artista se ha convertido en una de las mayores referentes de los villancicos a nivel internacional. Y si no, atrévete a pasar unas navidades sin escuchar All I Want For Christmas (Is You) en algún centro comercial o en las playlists de las plataformas de streaming.

Mariah ha viajado a través del tiempo, de generación en generación, para marcar la música de una de las épocas más festivas. Pero, ¿cómo vivirá ella la Navidad? Y, lo más importante, ¿cuáles son sus adquisiciones favoritas?

Ahora no solo salva tus sesiones de música en casa durante esta época, sino que además resuelve la gran duda de cada año: los regalos. Mariah ha compartido su lista de regalos perfectos en Amazon con los que podrás sorprender a tus familiares y amigos... ¡y aptos para todos los gustos!

Tanto es así que entre sus obsequios se encuentran bolsitas de té, una taza eléctrica con la que regulas la temperatura, un edredón para las noches más frías, un tocadiscos con altavoz, un karaoke portátil y un difusor de ambientador, entre otros.

Taza eléctrica con control desde la app / Amazon

También están los regalos para los amantes de la comida, como una máquina para hacer palomitas, un vaso original, un delantal de Papá Noel o una tetera eléctrica. Hasta los amantes del cine pueden disfrutar de un reproductor de películas portátil. Vamos, ¡toda una reliquia!

Reproductor de películas portable / Amazon

Pero si tu mayor tesoro es un peludo de cuatro patas que ladra, también podrás hacerlo feliz con una caja con golosinas y peluches y con un hueso inteligente que se puede controlar a través de una aplicación.

Colección musical de Mariah Carey para Navidad / Amazon

Eso sí. Mariah no se ha olvidado de sus seguidores y ha añadido a esta amplia lista su colección navideña musical. Sus álbumes Merry Christmas y Merry Christmas Il You, su vinilo, su sencillo All I Want For Christmas Is You, su figura navideña y su libro All I Want For Christmas Is You son los regalos perfectos para cualquier fan de la cantante.

Y tú, ¿ya estás pensando en el regalo perfecto? No te olvides de darle las gracias a la protagonista del mayor agudo navideño.