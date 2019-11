James Van Der Veek (Dawson crece), devastado tras perder un hijo

Todos aquellos que pertenecen a esa generación de 'Yo fuí a EGB', seguro que disfrutaron en los 90, de Dawson crece, aquella serie juvenil que tenía como protagonistas a Katie Holmes y James van der Veek que nos trasladaba los problemas propios de la adolescencia con los que se identifican los jóvenes de la época.

El éxito que supuso aquel papel para el actor que hacía de Dawson, como ha ocurrido en tantas ocasiones, le sobrepasó y fue difícil que luego volviera a encontrar otro papel que le diera el mismo reconocimiento por parte del público. Aun así no ha dejado de trabajar y ha seguido siendo uno de los rostros imprescindibles de las series norteamericanas aunque sin la repercusión de aquellos tiempos.

El caso es que hemos podido seguirle los pasos tanto en lo profesional como en lo personal. Se casó con Kimberly Brooke con la que ha fundado una familia numerosa que cuenta ya con cinco pequeños rubios que parecen sacados de un catálogo. Iban a dar la bienvenida a un sexto pequeño pero ahí es cuando ha llegado la tragedia familiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Van Der Beek (@vanderjames) el 7 Oct, 2019 a las 5:28 PDT

El actor, que es concursante en Dancing with de stars, la versión americana de Bailando con las estrellas, empezaba la semana compartiendo su sufrimiento. "Mi esposa y yo estamos pasando la peor pesadilla que un padre puede imaginar. Perdimos al bebé", confesó ante toda la audiencia que se quedó atónita. Una revelación que hizo en riguroso directo y con la voz completamente rota, lo que impactó a todos los que estaban escuchándole en ese momento.

Admitió que fue su mujer la que le animó a participar en el programa porque él no se veía con fuerzas de enfrentarse a la semifinal tras el triste acontecimiento. "Kimberly, te amo", dijo a cámara el actor, "estoy bailando para ti, estoy bailando para nosotros… Así que allá vamos, cariño". Y a continuación se centró en el foxtrot que había preparado con Take me to church.

También ha querido expresar cómo está asimilando este mal trago a través de las redes sociales. "Destrozado. Devastado. En estado de shock. Así es como nos sentimos ahora mismo, después de que el alma que pensábamos que sería bienvenida en nuestra familia en abril ... haya tomado un atajo a lo que sea que esté más allá de esta vida", escribía en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Van Der Beek (@vanderjames) el 18 Nov, 2019 a las 6:46 PST

Reconoce que no es la primera vez que pasan por algo así. No es el primer aborto de su mujer pero nunca antes se había producido en un punto tan avanzado del embarazo. "Gracias a todos nuestros amigos y compañeros de trabajo (y de baile) que se han nos han acompañado durante este tiempo. Como muchos de ustedes han dicho, 'no hay palabras ...'; y es cierto. Es por eso que, en un momento como este, es suficiente saber que estás aquí. Afligido Y contando nuestras bendiciones hoy", terminaba añadiendo.

Sin duda, momentos complicados. Lo importante es que, pese a que la madre ha pasado por un momento crítico y su salud ha corrido peligro, ahora parece que se está recuperando.