Elena Rivera no está con la pareja de la ex de David Bisbal

Si en España a muchos les suena el nombre de China Suárez fue porque hubo un tiempo en el que fue novia de David Bisbal. Pero eso es historia pasada. La actriz rehizo su vida junto a Benjamín Vicuña, un actor chileno con el que tuvo a su pequeña Magnolia. Pero en los últimos tiempos parece que hay una crisis en la pareja. De hecho, la argentina ha borrado algunas fotos de Instagram en las que salía con el actor.

Y, en medio de todo este terremoto sentimental han metido a una tercera persona: Elena Rivera. La actriz española está en Chile grabando la producción chilena-española, Inés del alma mía, y allí ha coincidido con Vicuña. De hecho, hace unos días compartió una foto en sus stories donde salía él y tenía de fondo la canción Sex bomb de Tom Jones. Un gesto que le valió a la prensa latinoamericana para posicionarla como la culpable de la supuesta ruptura del actor con su chica.

Pero nada más lejos de la realidad. Ante el terremoto mediático que se ha montado en torno a este tema, a la actriz española no le ha quedad más remedio que desmentir estas informaciones y lo ha hecho vía redes sociales.

"Pues aquí estamos... Por teléfono me cuentan todas las tonterías que se están publicando y mi novio poniendo cara rara al verlas publicadas. Que un titular falso no te robe los clicks que necesitas...", escribía junto a una fotografía en la que podemos verla junto a su chico real.

Una publicación compartida de Elena Rivera (@elenariveraofficial) el 19 Nov, 2019 a las 7:46 PST

Pero en Latinoamérica se toman estos asuntos muy a la tremenda y todavía hay quien culpa a Rivera de haber sido ella la responsable de esas difamaciones. De ahí que podamos leer comentarios como: "Si sos la chispa q inicia el fuego no te enojes con el incendio..fuiste vos la q dio lugar para q la gente o la prensa hable ...si no con q fin publicaste la foto de vicuña? Y encima para q le pusiste corazones???" o "pero si tenes novio no le pones bomba sexy a otro pibe Elena, dale!".

Otros se limitaban a decir que su novio era mucho más guapo que el actor chileno al que, algunos califican como picaflor. El caso es que ella ha dejado claro que no tiene una relación con él. Ella ha estado más preocupada por la situación de crisis social que está atravesando el país que tan bien la ha acogido durante este rodaje.

Una publicación compartida de Elena Rivera (@elenariveraofficial) el 27 Oct, 2019 a las 6:06 PDT

"De manera involuntaria, siento que el destino me ha traído a vivir en Santiago un momento histórico para Chile y su gente. Con miedo, en ocasiones, y con precaución por la incertidumbre, sólo puedo mandar fuerza y ánimo para todos los chilenos que están buscando un país más igualitario y justo. El futuro empieza hoy", escribía el pasado octubre.