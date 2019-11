Chenoa cuenta todo sobre su boda: desde la fecha hasta los invitados

Chenoa está viviendo una de las etapas más románticas de su vida. La artista ha encontrado el apoyo y cariño que ansiaba en el médico Miguel Sánchez Encinas con quien, tras pocos meses de relación, ha decidido contraer matrimonio. Ahora, la pareja ha contado a la revista ¡Hola! todos los detalles del gran día: fecha, lugar, invitados e, incluso, el diseñador de su vestido.

Será el próximo 14 de junio cuando Laura y Miguel se den el 'sí quiero', en una boda civil celebrada en Madrid, así como ha confesado la intérprete de A mi manera. "Todo lo que viví en el pasado son experiencias que me han llevado al punto de saber que Miguel es el hombre de mi vida", aseguraba.

El amor surgió durante la cena de un amigo que tienen en común, una atracción a primera vista que les llevó a comenzar una relación a las pocas semanas de conocerse. "Él es médico; yo, artista. Pensábamos que no íbamos a tener nada en común, pero muy rápido nos dimos cuenta de que éramos el uno para el otro", afirmaba la cantante. Cuatro meses después, el urólogo le pedía matrimonio en lo más alto del Monte Aventino, en la mismísima Roma. “Me dijo que quería hacerme una foto y al girarme... estaba de rodillas con el anillo”, contaba ilusionada.

¿Y el vestido? Chenoa no ha podido contenerse y ha confesado que está trabajando con Hannibal Laguna para confeccionar un vestido que represente una parte de ella que no muchos conocen: "va a reflejar la fragilidad, la dulzura y la tranquilidad", aseguraba. Además, será una boda repleta de triunfitos, pues ha confirmado que asistirán todos sus compañeros de Operación Triunfo, entre los que posiblemente no falten su gran amiga Rosa López, Gisela y, puede ser, que su exnovio David Bisbal tampoco quiera perderse el enlace.

La pareja parece estar impaciente por lo que les espera en los próximos meses, una temporada repleta de preparativos y mucho amor en la que solo les queda esperar para ver el especial evento. ¡Enhorabuena!