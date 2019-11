Sebastián Yatra se monta su propia boy band

Ahora que llegan las fechas de hacer balance, sin duda, el de Sebastián Yatra no puede más que ser positivo. En lo personal no le puede ir mejor con Tini. Cada vez que pueden se juntan en el escenario, intentan hacer coincidir sus agendas y no dejan de compartir mensajes de amor en sus redes sociales.

"Yo te amo tanto ❤️ Tini, qué lindo es compartir la vida y aprender juntos :) te felicito por este show tan bonito en Bogotá 🌠🌠🙏🏻", escribía él hace tan solo dos días. "Mi amor..gracias por haberme acompañado ayer y habernos regalado un poco de tu música. No sabes cuanto lo valoro❤️🙏🏻 te amo y te admiro. Gracias por ser el mejor compañero", contestaba ella. Y ya tienen nueva cita para verse sobre el escenario en unas horas.

Con semejante intercambio de mensajes, ¿cómo no van a estar sus seguidores que mueren de amor? Desde luego, a ellos parece que no les falta. Pero es que a Yatra no le va bien sólo en lo personal. En lo profesional, su balance es igual de positivo o más si cabe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra) el 17 Nov, 2019 a las 8:29 PST

Rara es la semana que no tiene alguna colaboración nueva de la que hablarnos. Ahora mismo se encuentra en Panamá grabando el videoclip del que será su nuevo tema. "Aquí ando en Panama grabando algo muy especial con unos amigos 🏞🇵🇦📽 quiénes creen que son?? ", nos preguntaba hace unas horas.

No hacía falta darle muchas vueltas a la cabeza porque poco después nos desvelaba quiénes son sus nuevos compañeros de fatiga. Se trata de Yandel, Nacho y Joey Montana. Y, lo más curioso es que todos ellos han formado una especie de boy band que nos recuerdan a las de la época dorada de este tipo de grupos allá por principios de los 90. Él mismo ha bromeado sobre este parecido.

"I want it that way 🧊 boyband #nsyncforerver", escribía junto a una fotografía en la que podemos verlos como si fueran una copia de NSYNC en sus mejores tiempos. Ese look tan casual, compartiendo color, nos recuerda a aquellos viejos tiempos de Justin Timberlake y compañía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra) el 19 Nov, 2019 a las 2:52 PST

"Tírate la coreografia... Voy a ti 🕺🏻", comentaba Luis Fonsi al ver la imagen. Y claro, ahora nos preguntamos si realmente se parecerán tanto a una boy band como para salir en el vídeo con coreografía. Desde luego, tras verle, no han faltado las risas que, muchos de sus seguidores, han expresado en forma de emojis en los comentarios.

Parece que el tema de las colaboraciones le está reportando muchas alegrías. No hay más que ver el emotivo abrazo con Reik, el grupo mexicano con el que este año ha cantando en más de una ocasión en alguna gala o concierto, su tema Un año más.

"Un abrazo para darle las gracias a Dios por una canción que para mi se convirtió en mucho más que eso.. nos unió, nos inspiró, y a muchos también nos revivió la fe y la esperanza.. porque el amor realmente es más fuerte.. y no hay prueba, tiempo o distancia que logre vencerlo", reflexionaba el colombiano sobre esta colaboración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra) el 18 Nov, 2019 a las 4:04 PST

"Gracias @reikmx por ser todo lo bueno que podría pedir en unos amigos. Compañeros de risas y solidarios en cada momento.. saben cuanto los quiero 💛💛🙏🏻🙏🏻 Un Año que jamás olvidáremos", añadía.