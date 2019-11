Carolina Durante, sobre trabajar con Ernesto Sevilla: “Todo viene por un privado que nos envió”

Dos años. Solo dos años les ha bastado a los chicos de Carolina Durante para convertirse en uno de los grupos más relevantes del panorama nacional. Con solo un disco a sus espaldas, que salió el pasado mes de mayo, Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes y Mario del Valle han sido cabeza de cartel de los grandes festivales musicales de la temporada. Pero esto solo ha sido el principio. ¿La razón? Los chicos tienen preparado mucho más.

Este miércoles, 20 de noviembre, Carolina Durante ha presentado su nuevo single No tan jóvenes. Se trata de un tema donde los chicos vuelven a reflexionar sobre esa sensación de vacío que sufre toda una generación millennial y con la que tienen que aprender a convivir.

Lo han hecho en el impactante edificio de Casa de América de Madrid, en la sala de los espejos. No es casualidad que haya sido este el lugar el escogido por el grupo, y es que el videoclip está inspirado en la propia corte de Maria Antonieta. De hecho, los propios miembros del grupo llevan pelucas victorianas. ¡Y no le quedan nada mal!

Lo más fuerte de todo es quién ha dirigido el vídeo: nada más y nada menos que Ernesto Sevilla, quien es un gran seguidor del grupo. De este modo, en el vídeo, que se estrena este jueves, se pueden ver varias caras conocidas como Ignatius o Joaquín Reyes.

Ver esta publicación en Instagram pronto @ernestosevillaoficial 🌝 Una publicación compartida de Carolina Durante (@carolinadurante_) el 18 Nov, 2019 a las 10:33 PST

Pero el estreno del single no ha sido el único motivo por el que el grupo ha citado a los medios. Los chicos también han anunciado la fecha de su primer concierto en el WiZink Center de Madrid: el 28 de diciembre de 2020. Vale, quizá todavía hay que esperar un poquito, pero un año pasa volando.

Una vez que ha terminado la presentación, LOS40 ha tenido la oportunidad de sentarse a hablar con Carolina Durante. Hemos podido conversar sobre la experiencia de rodar con Ernesto Sevilla, sobre el vacío existencial que sienten muchos jóvenes y sobre el futuro que le depara a la banda.

Pregunta: ¿Teníais ya pensada la canción cuando os propuso Ernesto rodar con vosotros?

Martin (M): Sí, Diego tenía desde hace tiempo la letra escrita y durante el verano ensayamos un par de veces. Allí sacamos dos o tres canciones y una de ellas fue este single.

P: ¿Fue la que teníais pensada desde el principio para grabar con Ernesto?

Diego (D): Sí, llevamos un tiempo detrás de Ernesto. De hecho, le planteamos hacer un videoclip para uno de los temas del disco que sacamos en mayo, pero estaba con Capítulo Cero (su serie en Movistar Plus). Cuando ya teníamos esta canción ready para sacarla y nos pusimos a pensar en el videoclip y recurrimos otra vez a Ernesto.

M: En aquel momento acababa de terminar Capítulo 0, le venía bien y le apetecía. Fue todo un idilio.

P: ¿Cómo ha sido todo el proceso de creación con él? ¿Hasta qué punto os involucrasteis?

D: Nosotros hemos crecido con Muchachada Nui o la Hora Chanante, así que en el momento en el que trabajamos con Ernesto Sevilla le dimos libertad creativa absoluta. Hablas con él porque sabe lo que hace. La idea es totalmente suya. Nosotros quedamos con él para hablar de esto, pero él venía ya con propuestas. Pero todo esto viene a que un día él nos escribió por privado en Instagram para decirnos que es fan.

M: Es verdad que cuando hemos trabajado con otros directores que son más colegas, como mi hermano, sí que damos más ideas. Pero, claro, cuando trabajamos con Ernesto Sevilla, cualquier idea que proponga nos va a aparecer buena. Quieres que una persona así desarrolle todo tu proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Durante (@carolinadurante_) el 23 Sep, 2019 a las 3:03 PDT

P: Cuando os visteis con esas pelucas tan victorianas, ¿qué pensasteis?

M: Una locura, la verdad. Yo no me esperaba que iba a ser tan guay.

D: Cuando nos habló de las referencias de Sofía Coppola y de Maria Antonieta, dije “hostia, cómo vamos a hacer esto y que no resulte cutre”. Porque lo que se pretendía era algo top y se ha conseguido. Yo flipé cuando vi el resultado.

M: De hecho, conseguimos el palacio que más queríamos. (El videoclip se rodó en el Palacio de Fernán Núñez de Madrid). La productora lo consiguió y nos venía al pelo. Contactamos con Anaís, que es la chica que ha organizado todo el vestuario y que trabaja en teatro, y consiguió toda la ropa que nos quedaba como un pincel.

D: Luego Ernesto consiguió que saliese gente de la talla de Ignatius o Joaquín Reyes. Ha sido todo muy increíble. Una locura.

P: En la letra de No tan jóvenes volvéis a hablar sobre esa generación vacía, ¿qué tenéis en contra de vuestra propia generación?

D: No, nada. Yo esta canción la empecé a escribir hace un par de años, cuando inició el grupo y la dejé un poco abandonada. Luego la recuperé. Por eso queda un poco vago. Tiene un punto de vista de cómo yo veía la vida con veintipocos y también de cómo la veo ahora. Tengo todo y más. Tengo muchas cosas que querría cualquier persona de mi edad de España y aún así pues tampoco somos felices.

M: Yo creo que eso se ve muy reflejado en el vídeo. Es el punto guay que tiene. Es gente que tiene todas las oportunidades del mundo y que le va todo bien y que, aún así, se sigue sintiéndose incompletos.

P: Quizá sea un problema generacional, donde se exige más que nunca…

D: Es sobre todo las expectativas que tú te generas.

M: Es como la idealización de cómo tiene que ser una vida de éxitos. Por ejemplo, en Instagram, vemos que la vida es una fiesta. Sigues a influencers y piensas “su vida tiene que ser la poya”, pero no, su vida también es curro. .

D: Tal cual. Yo cuando hablo con mis colegas y veo que no encuentran curro cuando acaban de terminar la carrera, me digo “cómo puede ser que yo me esté quejando de la situación en la que estoy, cuando tengo colegas que están mucho peor si lo ves desde fuera”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Durante (@carolinadurante_) el 29 May, 2019 a las 2:56 PDT

P: ¿Os vais a animar a lanzar algún tema más feliz?

D: Sí, por supuesto.

M: De hecho, lo que estamos componiendo ahora mismo es muy feliz, muy de celebración. Hay mucha celebración en lo que vamos a hacer ahora.

P: ¿Y este logo nuevo que habéis presentado junto a la fecha de vuestro concierto en el WiZink Center tiene algo que ver con nuevos proyectos musicales?

D: El logo tiene una estética acorde a la magnitud que es tocar en un espacio como el WiZink.

M: Yo solo he entrado al WiZink a conciertos muy tochos como Muse. Eso, y partidos de baloncesto.

P: ¿No da vértigo, incluso que sea dentro de un año?

D: No da vértigo por eso mismo, porque es dentro de un año. El hecho de verlo tan lejos relaja. Pero son quince mil entradas y pico.

P: Pero habéis llenado dos Riveras…

M: Sí, da vértigo, pero siempre nos ha pasado. Cuando hace un año nos planteamos hacer un segundo Ocho y Medio (la sala But de Madrid) a diez días de que fuese el primero, nos dio vértigo. Luego se consigue. Al final es currar. Nos está saliendo.

P: Ahora vais a Londres y Berlín, ¿estáis pensando en el salto internacional a Latinoamérica?

D: Yo creo que en marzo o por ahí, vamos para allá, en teoría. No hay nada concretado. La idea es ir a principios del año allí.

P: ¿Y cómo le explicas a una persona de Colombia o de México lo que es un Cayetano?

D: ¡Se llama un Fresita!

Juan (J): O un junior en México.

M: Lo mejor allí les molan otros temas también. Pegan más otras canciones.

P: Para acabar, ¿dónde os véis dentro de un año, justo antes de hacer el WiZink?

M: La última frase que vamos a decir en el WiZink Center va a ser “nos vemos en un año en el Santiago Bernabéu”. Y si cerramos ese concierto, diremos “nos vemos en un año en el Parlamento Europeo”.