Carlos Right invita a Cepeda a cantar con él en Madrid

Corren buenos momentos para Carlos Right. El cantante se encuentra en plena gira con su Atracción Tour, recorriendo toda la geografía española. Pues bien, el próximo 24 de noviembre, el ex triunfito actuará en Madrid, en la Sala Mon Live.

Tras el éxito que obtuvo en la Sala Barts de Barcelona, Carlos llega a la capital. Se trata de una oportunidad para sus fans de verlo en directo. Se pueden coger las entradas a través de su web oficial.

¿Y quién estará acompañando a Right en el escenario? Pues otro de los ex triunfitos del momento: Luis Cepeda. El gallego también estará encima del escenario para cantar junto a su amigo. Así lo ha anunciado Carlos en sus redes sociales junto a un vídeo:

“¡Atención! Mi amigo Cepeda me acompañará en el concierto de gira en Madrid. Y no será la única sorpresa… ¿Más invitados, más baile, más espectáculo? No te pierdas”.

Ver esta publicación en Instagram

¿Habrá algún otro compañero de la academia de OT en el escenario? Tendremos que esperar al domingo para descubrirlo.

Desde que salió su álbum debut, Atracción, Carlos no ha parado de sorprendernos con sus temas. Empezó con Se Te Nota y continuó con Perdóname, ¡hasta tiene single con Juan Magán: Se lo robó!

No hay duda de que Carlos Right tiene una prometedora carrera musical por delante. Por ahora, empecemos con su Atracción Tour.